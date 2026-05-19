Majka prijavila nestanak sina, dva sata poslije počinio je masakr

Napad u Islamskom centru San Diega, u kojem su ubijena trojica muškaraca, a počinitelji počinili samoubojstvo, istražuje se kao mogući zločin iz mržnje. Dvojica tinejdžera počela su u ponedjeljak pucati u džamiji ubivši trojicu muškaraca, a potom su pobjegla i digla ruku na sebe. Načelnik policije San Diega Scott Wahl novinarima je jučer rekao da još uvijek rade na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do pucnjave. Napad se dogodio tjedan dana prije muslimanskog blagdana Eid al-Adha, ili Blagdana žrtve, te godišnjeg hodočašća hadž u sveto mjesto Meku u Saudijskoj Arabiji. Policija je u ponedjeljak primila poziv majke koja je prijavila da joj je nestao sin.