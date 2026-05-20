ZET-ov kontrolor završio s vrećicama jagoda u rukama: 'Gledamo se. On stoji zbunjen nasred tramvaja...'

Zašto ZET-ova kontrola, kako tvrde neki putnici, češće ulazi u poluprazne tramvaje nego u one krcate u jutarnjoj gužvi? To je pitanje pokrenulo raspravu na Redditu, nakon što je jedna korisnica opisala situaciju koja joj se, kaže, često ponavlja.– Razmišljam o ovome svaki put kad mi naleti kontrola u tramvaju jer uvijek dođe kad je u tramvaju nekoliko ljudi. Evo danas ujutro, nekoliko stanica prije okretišta krene kontrola, pregleda pet ljudi koji su bili unutra i izađe – napisala je. Dodala je kako razumije da je kontrolorima lakše raditi u manje punim vozilima, ali smatra da bi upravo u gužvama njihova prisutnost imala više smisla.

– Meni treba kontrola kad je prepun tramvaj, da se raščisti šlep ekipa i da ja koja plaćam prijevoz mogu sjesti ili barem imati zraka oko sebe – poručila je. Dio korisnika smatra da za takav raspored postoji jednostavno objašnjenje: u špici se tramvajem voze učenici, studenti i zaposleni, od kojih mnogi imaju pokaz ili povlaštenu kartu. – Kad su gužve? Kad ekipa ide u škole i na posao. Ljudi u školama imaju povlaštenu ili besplatnu kartu, a oni koji idu na posao vjerojatno imaju mjesečnu jer firme to plaćaju – napisao je jedan komentator. Neki su raspravu okrenuli i na pitanje isplativosti sustava naplate. Jedan korisnik pita se koliko ZET-u uopće donose karte kada se uračunaju troškovi tiska, distribucije, održavanja aparata, aplikacija i rada kontrolora.

Drugi priznaje da ne kupuje mjesečni pokaz jer mu se više isplati kupovati pojedinačne karte putem aplikacije. Bilo je i anegdota. – Upadne kontrola, ja stojim u tramvaju s četiri vrećice jagoda. Gledamo se. Dam mu sve jagode, on zbunjen drži jagode, ja kopam po torbi, putnici se premještaju po tramvaju – našalila se jedna korisnica. Drugi pak tvrde da kontrole ima premalo. – U busu ih nikad nisam vidio, a u tramvaju ih nekad ne vidim tjednima. A s druge strane, nekad mi uđu u isti tramvaj tri kontrole na tri različite lokacije – komentirao je jedan korisnik. Drugi dodaje: – Skoro se svaki dan vozim tramvajem 40 minuta, a ne znam kad sam zadnji put vidio da su nekom naplatili kaznu.

U kontroli karata trenutačno je prema podacima ZET-a zaposleno 77 kontrolora, a broj izdanih obavijesti o prekršaju varirao je iz godine u godinu. Tako je 2022. godine izdano 7389 obavijesti, 2023. njih 9682, dok je 2024. broj blago pao na 9272. Najveći pad zabilježen je prošle godine – 2025. izdano je 6871 obavijesti o prekršaju, što je više od dvije tisuće manje nego godinu ranije. Iz ZET-a objašnjavaju kako je taj trend rezultat nekoliko promjena u sustavu naplate prijevoza. Kako navode, pad je djelomično posljedica dobre prihvaćenosti mobilne aplikacije MojZET, koja putnicima omogućuje jednostavniju kupnju karata. Aplikacija je, ističu, do sada preuzeta više od 300 tisuća puta, čime je plaćanje prijevoza postalo dostupnije.