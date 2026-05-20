Kylie Minogue pred kamerama otkrila tajnu koju je čuvala od javnosti: Drugi put su mu otkrili rak dojke

Intimne i bolne životne trenutke s publikom je u novom Netflixovom dokumentarcu podijelila ikona popa Kylie Minogue. Poznato je kako se 2005. godine, kada je imala 36 godina borila s rakom dojke, a sada je s javnosti podijelila informaciju kako se i prije pet godina opet suočila s isto dijagnozom i to iskustvo ju je, kaže u dokumentarcu pretvorilo u „ljušturu osobe“. U trećoj epizodi iskrenog Netflixova dokumentarca KYLIE, koji je na ovu streaming platformu stigao u srijedu, 57-godišnja pop zvijezda prvi je put javno progovorila o drugoj dijagnozi raka dojke iz 2021. godine. Tijekom snimanja priznala je da je bila u izuzetno teškom psihičkom stanju te da u jednom razdoblju nije željela ni izlaziti iz kuće. Rak joj je otkriven tijekom rutinskog pregleda, no vijest je pet godina skrivala od javnosti. Objasnila je da nije osjećala obvezu podijeliti svoju priču sa svijetom, osobito zato što je tijekom prve bolesti svaki njezin korak bio pod povećalom medija.

„Druga dijagnoza raka dogodila se 2021. godine. Pokušavala sam pronaći pravo vrijeme da to kažem. Ne osjećam se obveznom reći svijetu i zapravo, jednostavno nisam mogla u to vrijeme jer sam bila samo svoja sjena. U jednom trenutku nisam htjela ponovno izaći iz kuće", bez zadrške je pred kamerama Kylie podijelila emocije s kojima se tada nosila. Priznala je kako je emocionalno bila iscrpljena, a publika nije ni slutila što joj se događa niti su slutili kako njezina pjesma "Story", s albuma Tension govori upravo o njezinoj drugoj borbi s rakom. Tekst pjesme, neprimjetno za obožavatelje, opisuje njezine osjećaje i iskustvo bolesti. Pjesma je detaljno opisala njezinu dijagnozu ovim stihovima „Imala sam tajnu koju sam zadržala za sebe, da/ Imala sam kartu u jednom smjeru koja nije vodila nikamo.“ Minogue ističe kako joj je odluka da na kraju u ovom dokumentarcu javno progovori bila važna ponajprije zato što bi njezina priča mogla nekoga potaknuti na preventivne preglede. Naglasila je da joj je rano otkrivanje bolesti značajno pomoglo te da je danas dobro. "Zahvalna sam i sretna što sam pristala na snimanje ovog dokumentarca u kojem sam se osvrnula na važne trenutke u svom životu, a ova borba je jedan od tih trenutaka", rekla je Kylie.

Prisjetila se i prvog suočavanja s rakom 2005. godine, kada je bila na vrhuncu karijere i pripremala se za nastup na Glastonburyju. Zbog liječenja u Parizu morala je otkazati nastupe i povući se iz javnosti, uz podršku obitelji i tadašnjeg partnera Oliviera Martineza.

U dokumentarcu je otkrila i vrlo osobnu priču, da je tada odgodila kemoterapiju kako bi pokušala zatrudnjeti putem IVF postupaka. Rekla je kako je osjećala snažnu želju za majčinstvom te da je nekoliko puta prolazila kroz postupke s nadom da će uspjeti.

„Da se dogodilo, bilo bi gotovo čudo. Ali nije tako ispalo“, priznala je. Posebno emotivan trenutak dokumentarca prikazuje Kylie kako čita pismo koje je napisala svom budućem djetetu tijekom procesa liječenja i pokušaja začeća. Njezina sestra Dannii Minogue također je govorila o toj boli, rekavši kako je Kylie oduvijek željela postati majka te da je cijelo iskustvo bilo iznimno teško za cijelu obitelj. Nakon dugo vremena pričala je i o svojoj velikoj ljubavi s pokojnim pjevačem Michaelom Hutchenceom. Frontmen INXS-a slomio joj je srce i to je, priznaje Kylie, ostavilo neizbrisiv trag na njoj. "On je bio prvi na toliko mnogo načina, a bio je i prvi koji mi je slomio srce. Bila sam shrvana", govori u dokumentarcu. Pop zvijezda rođena u Melbourneu i australski rocker bili su u vezi od 1989. do 1991., a oboje su kasnije imali veze s drugim zvijezdama, ali Kylie priznaje da s nijednim partnerom kasnije nije uspjela ponoviti magiju koju su ona i Hutchence nekoć dijelili. "Nastavite i živite svoje živote nakon prekida i vjerojatno sam od tada tražila nešto slično onome što smo Michael i ja imali, a nisam to pronašla“, rekla je Kylie. Ne skriva kako je njegova popularnost i imidž rock zvijezde utjecala na to da im veza ne potraje.

„Bio je rock zvijezda, što ne znači samo da mu treba mnogo žena u životu, već je trebao ići kamo je trebao. Ali znam od ljudi u njegovom krugu da je pričao o meni i mislio na mene. Bili smo dobri zajedno.“, sjetno se prisjetila. U razgovoru za Hello magazin priznala je kako je pričajući o Michaelu i njihovoj povezanosti prvi put zaplakala u javnosti. "To je bio prvi put da sam plakala pred kamerom u intervjuima. Znala sam da će se to dogoditi jer kada stvarno razmišljam o njemu i pričam o njemu, često mogu samo osjetiti njegovu prisutnost i razmišljati o tom vremenu. U razgovorima o Michaelu, stvarno sam se pokušavala vratiti u trenutak, kako bih postala emotivnija, što je bilo zanimljivo", ispričala je te dodala kako je Michael bio upečatljiv lik kojem je teško bilo odoljeti. „Imala sam 21 godinu kada smo se upoznali i bila sam stvarno pod dojmom. Jednostavno je imao takav utjecaj na mene. Bio je pametan, ljubazan, dubok, umjetnički nastrojen i zanimljiv čovjek", tim je riječima opisala ljubav svog života.