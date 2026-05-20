Lelekice sažele dojmove s Eurosonga i jednu situaciju komentirale: To nije bilo ukusno

Grupa Lelek na ovogodišnjem 70. izdanju Eurosonga, koji se održao u Beču, predstavljale su Hrvatsku s pjesmom "Andromeda" i osvojile su 15. mjesto. Sinoć su članice ove grupe gostovale u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić gdje su ispričale svoje dojmove s ovog velikog glazbenog natjecanja, opisale su kakva je atmosfera vladala, prisjetile su se problema sa štiklama...

Na pitanje Mojmire Pastorčić je li Eurosong bio zbilja ujedinjen glazbom, kao što mu to slogan kaže, Marina Ramljak iz grupe Lelek je odgovorila: "Tamo se nemaš baš puno vremena baviti nekim političkim stvarima ili komentarima koje ljudi pišu pod tvojim videima jer od 0 do 24 imaš posla. Društvena smo bića i zaboraviš na nekakve podjele, nisu važne. Čak su neki nosili i neke svoje poklone iz svojih zemalja. Ukrajina je nosila marame pa smo ih dobili. Od Albanije smo dobili male satove.."

Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu neke zemlje su ove godine odustale od sudjelovanja u natjecanju, a Lelekice su ispričale je li se zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu osjetila određena napetost i je li njihov predstavnik Noam Bettan bio izoliran od ostalih.

"Godina svakako je bila napeta zbog situacije koja je, iako kad smo došli tamo, vrlo je prijateljska atmosfera općenito među kandidatima. On normalno da je malo izoliraniji od ostalih koji se druže cijelo vrijeme tamo, ali neke neugodnosti i slično stvarno nismo osjetili. Bilo je super.", rekla je Inka Večerina Perušić. Osvrnule su se i na komentar izraelske javne televizije kako su pretjerale s tetovažama. "To nije bilo baš ukusno. Čisto zbog simbolike naše pjesme koja već je o nekoj patnji pa da se itko šali na taj račun", rekla je u RTL Direktu Marina Ramljak. Korina Olivia Rogić prisjetila se i problema sa štiklom.

"Štikla mi je probila dio poda i ispala mi. Hvala Bogu, naš Marin mene uvijek spašava u tim mojim neugodnim situacijama, pa je bilo sve OK, ali eto, skoro sam bosa.", prisjetila se. Nakon finala na društvenim mrežama i u javnosti pojavili su se brojni komentari o tome kako je glasao stručni žiri u Srbiji i koliko je bodova dodijelio Lelekicama. Stručni žiri Hrvatske Srbiji i njihovim predstavnicima, bendu Lavina, dodijelio je maksimalnih 12 bodova, a srpski stručni žiri Hrvatskoj i grupi Lelek nije dao niti jedan jedini bod. Na svom Instagram profilu oglasile i članice grupe Lelek koje su podijelile s pratiteljima sljedeću poruku na ovu temu: "Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja".