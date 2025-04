Frontmen Nouvelle Vague uoči zagrebačkog koncerta: 'U Hrvatskoj smo lani imali jedan od najzanimljivijih nastupa'

Francuski glazbenik, filmski skladatelj i producent Marc Collin ime je koje stoji iza jednog od najprepoznatljivijih glazbenih projekata ranih 2000-ih, Nouvelle Vague. Zajedno s pokojnim Olivierom Libauxom, Collin je stvorio formulu koja je osvojila svijet: obrade punk, post-punk i new wave klasika u elegantnom bossa nova ruhu, otpjevane od strane mladih, pretežno francuskih pjevačica. Njihov pristup nije bio tek puko kopiranje, već duboko poštovanje prema originalnim skladbama, otkrivajući njihovu melankoliju i ljepotu na potpuno nov način. Ideja za Nouvelle Vague rodila se 2003. godine. Collin, već etablirani glazbenik i producent, nazvao je Oliviera Libauxa s, kako je Libaux kasnije rekao, "apsolutno ludom, ali vrlo uzbudljivom idejom" – obraditi "Love Will Tear Us Apart" Joy Divisiona u bossa nova verziji. Ubrzo su snimili i "Just Can't Get Enough" Depeche Modea te "Guns of Brixton" The Clasha. U samo osam mjeseci, prvi album bio je gotov. Nouvelle Vague brzo su postali svjetski glazbeni fenomen, a dosad su nekoliko puta nastupali i u Hrvatskoj. Idući koncert na rasporedu je u petak u zagrebačkoj Tvornici kulture, a na njemu će predstaviti i nove pjesme.

Nouvelle Vague postoji 20 godina i slavi značajnu obljetnicu. U petak nastupate i u Zagrebu. Kakav je osjećaj biti na ovoj svjetskoj turneji kojom se slavi naslijeđe benda i izdavanje novog albuma? Zapravo je nevjerojatno, nikad nisam mislio kad sam prije 20 godina imao ideju o ovom projektu da će trajati toliko dugo! Što se tiče nastupa u Zagrebu, imamo i novi album, tako da će publika osim starih hitova moći očekivati i nove pjesme.

Kakav je nastup u Hrvatskoj u usporedbi s drugim mjestima koja ste obišli diljem svijeta? Postoje li neke posebne uspomene ili iskustva s prošlih nastupa ovdje koji su vam dragi? Na prošlogodišnjem Adventu nastupali smo u Makarskoj i bilo je nevrijeme. A dan nakon koncerta svanulo je sunce i uživali smo uz more. Sjećam se i da su naši pjevači na koncertu 2009. na bisu obukli dresove vaše nogometne reprezentacije i oduševili publiku.

Hrvatska ima bogatu kulturnu scenu, posebice u glazbi. Kako vam se čini hrvatska glazbena scena i postoje li domaći izvođači ili žanrovi koji su vam tijekom godina privukli pozornost? Moram priznati da ne znam puno vašoj sceni.

Obljetnica benda poklapa se s promocijom novog albuma. Po čemu se ovaj album razlikuje od vaših prethodnih radova Glavna razlika je u tome što je Olivier Libaux, s kojim sam započeo projekt, preminuo prije tri godine. Pa sam ovaj novi album napravio sam. Dakle, malo je osobnije, ali mislim da i dalje pratim čuvam zvuk Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague započeo je kao projekt temeljen na ponovnom osmišljavanju klasičnih punk i novovalnih pjesama u bossa nova stilu. Kako se zvuk benda razvijao tijekom godina i kako odlučujete koji ćete glazbeni pravac dalje istraživati? Bossa nova = novi val = nouvelle vague bio je naš zaštitni znak, ali zapravo čak ni na prvom albumu neke pjesme uopće nisu bossa nova ("Guns of Brixton", "Friday night, Saturday Morning"), ali istina je da kada je bilo očito da bismo trebali napraviti drugi album, odlučio sam krenuti u drugim smjerovima i stavio sam reggae, blues, stil soundtracka itd. Nouvelle vague odražava glazbu koju slušam, osim elektroničkog zvuka.

Tijekom godina surađivali ste s mnogim talentiranim umjetnicima. Postoji li netko tko se ističe kao posebno utjecajan suradnik ili čiji je rad pomogao u oblikovanju zvuka benda? Camille je bila nevjerojatan talent kad smo započeli projekt i sretan sam što je upravo osvojila nagradu Grammy za glazbu iz filma "Emilia Perez".Nakon što je Melanie Pain još uvijek glavni glas Nuvelle Vague, dodao bih i neke pjevačice koje su donijele puno na nastupima - Phoebe Killdeer, Nadeah, Liset Alea. Nova pjevačica koju ćete vidjeti u petak također je nevjerojatna.

Vaša je glazba često opisivana kao filmska. Koliko film i vizualna umjetnost utječu na glazbu i kreativni proces Nouvelle Vague? Ja sam također i filmski redatelj, tako da, naravno, nekako stvaram glazbu kao što radim filmove (pišem priču, biram glumačku postavu itd.

Nouvelle Vague je više kolektiv nego tradicionalni bend. Koje su prednosti i izazovi ovakvog rada, posebice kada je u pitanju suradnja i održavanje kohezivnog zvuka? Dobra stvar je što dovodim nove talente koji daju svježinu projektu. Nove ideje, novi aranžmani pjesama. Naša nova pjevačica je i plesačica pa dodaje nešto posebno u nastup uživo.

Što tražite od glazbenika s kojima radite i kako stvarate tu jedinstvenu atmosferu na pozornici i u studiju? Prije toga mora postojati ideja, na primjer kako ponovno osmisliti pjesmu. O tome ponekad razmišljam godinama prije odlaska u studio. Onda počinjem sam, stavljam ideje, tražim na svom klaviru. I kad mislim da sam našao dobar smjer, zovem glazbenike za koje mislim da su najbolji za ono što imam na umu. Isto i za pjevače.

U glazbi Nouvelle Vague postoji nevjerojatna mješavina kultura i žanrova. Kako pristupate spajanju ovih različitih elemenata i osjećate li da je to bitan dio vašeg identiteta kao benda? To je najbitnije. Pokušavam se igrati s različitim glazbenim kulturama koje volim. Jamajkanska glazba, brazilska glazba, voodoo, stare jazz melodije, orkestralna avangardna djela itd.

Tijekom svoje karijere bili ste dio mnogih zanimljivih trenutaka i projekata. Postoji li određena priča iza pozornice ili turneje koju biste mogli podijeliti, a koja dočarava duh Nouvelle Vague? Hmm teško je reći. Možda kad idemo na turneju u autobusu, kao u SAD-u. Otkrivanje novih mjesta, promatranje krajolika. Pokušavamo razumjeti svaku zemlju i njenu kulturu.

Gdje vidite Nouvelle Vague u idućih 10 godina? Postoje li neka nova glazbena područja koja biste željeli istražiti ili imate nešto drugo u planu? Upravo sam snimio album s Bebel Gilberto u Riju i nadam se da ćemo ga objaviti sljedeće godine. Imam neke ideje za poslije, ali vidjet ćemo. Bez pritisaka.