Glumica Anne Heche skinuta je s aparata za održavanje života, pronađen je primatelj njenih organa

Glumica Anne Heche preminula je u petak u 54. godini života nakon što je tjedan dana bila u kritičnom stanju, a živom su je održavali tek aparati. Kako javljaju strani mediji, aparati za održavanje života sada su isključeni jer je pronađen primatelj njenih organa. Nema informacija o tome kome će njeni organi biti donirani.

Naime, glumica je prošli petak automobilom udarila u kuću te se nakon toga vozilo zapalilo, a Anne je bila zarobljena u automobilu sve dok nisu došli vatrogasci i izvukli je vani. Pedeset i devet vatrogasaca borilo se s vatrom, koja je progutala automobil glumice i kuću u koju se zabila. Vatrogasci su se 65 minuta borili s vatrenom stihijom i trebalo im je dosta vremena dok glumicu nisu izvukli iz automobila. Dok su je izvlačili iz olupine navodno je mogla komunicirati, ali je nedugo nakon toga izgubila svijest.

Nekoliko dana kasnije pala je u komu. Njezina obitelj ranije kazala je da je da su je držali na aparatima kako bi se utvrdilo mogu li se njezini organi donirati, što je bila njezina želja. Tužnu vijest na svom je Instagramu potvrdila njezina bliska prijateljica Nancy Davis, a nedugo zatim od svoje se voljene majke oprostio i njezin stariji sin, 20-godišnji Homer Laffoon. "Danas smo moj brat Atlas i ja izgubili mamu. Nakon šest dana nevjerojatnih emocionalnih promjena ostao sam s dubokom tugom. Nadam se da je moja mama slobodna od boli i počinje istraživati ​​ono što volim zamišljati kao njezinu vječnu slobodu. Tijekom proteklih šest dana obitelj, tisuće prijatelja i obožavatelja otvorili su mi svoja srca. Zahvalan sam na njihovoj ljubavi, kao i na podršci mog tate Coleya i moje maćehe Alexi, koji su moja stijena tijekom ovog vremena. Počivaj u miru, mama, volim te, Homer.", poručio je u priopćenju koji je poslao američkim medijima glumičin stariji sin.

Inače, Anne je postala poznata po svojoj glumi nagrađenoj Emmyjem u televizijskoj drami "Another World". Heche se proslavila i ulogama u filmovima kao što su 'Psiho', 'Donnie Brasco', 'Šest dana, sedam noći'. Glumila je i u mnogim drugim filmskim ulogama uključujući HBO-ovu seriju "Hung" i filmove "Wag the Dog", "Cedar Rapids", 'Volcano', 'I know what you did last summer', 'One kill' i 'Walking and Talking', a u rujnu 2014. snimala je i seriju u Hrvatskoj. Anne je snimala u Dubrovniku, a radilo se o seriji 'Dig'. Tada je odsjela je u dubrovačkom hotelu Excelsior, a snimanje je trajalo dva tjedna. Dospjela je na naslovnice tabloida kasnih 1990-ih zbog veze s komičarkom Ellen DeGeneres, otprilike u vrijeme kada je DeGeneres objelodanila da je lezbijka. Nakon razlaza, Heche se udala za snimatelja Colemana Laffoona, no kasnije su se razveli. Iz tog braka ima sina Homera Laffoon, a nekoliko godina nakon razvoda bila je u vezi s glumcem Jamesom Tupperom, kolegom iz televizijske serije "Men in Trees" s kojim ima danas 13-godišnjeg sina Atlasa Heche Tuppera.

