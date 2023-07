Franka Batelić pokazala kako Vedran Ćorluka provodi ljeto sa sinom: 'Cijeli dan, svaki dan'

Glazbenica Franka Batelić na društvenim mrežama često dijeli različite obiteljske trenutke, a sada je otkrila kako njezin suprug Vedran Ćorluka i njihov sin Viktor provode ljetne dane. Naime, na Instagram storyju Franka je podijelila fotografiju supruga Vedrana i njihova sina kako se zajedno igraju kanticama i lopaticama na pješčanoj plaži, a čak su se i modno uskladili noseći jednake šešire.

- Cijeli dan, svaki dan - napisala je pjevačica pored te tako istaknula kako suprug i ona provode ljetne dane.

Inače, Franka i Vedran u braku su od 2018. godine. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu.

Dodajmo da par, uz sina Viktora, ima i kćerkicu Gretu.

