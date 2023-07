VIDEO Mrle iz Leta 3 uzeo masku, peraje i ručnik pa uskočio u zagrebačke fontane: 'Ne mogu ići na more'

Ljetnu turneju u znaku Mame ŠČ grupa Let 3 će završiti na zagrebačkoj Šalati, 2. rujna, a pripreme za spektakl u punom su jeku. Dokazuje to i video objavljen na službenoj Facebook stranici grupe Let 3 koji prikazuje Damira Martinovića Mrlu kako s ručnikom za plažu, maskom na licu i perajama hoda prema zagrebačkim fontanama gdje je barem nakratko potražio osvježenje jer, kako kaže, zbog priprema ne stigne otići na more.

- Jooooj, po cijele dane radim na ovom spektaklu koji će se 2.9. održati na Šalati pa zato ne mogu ići na more, nego svoje košćice kupam tu na fontani - rekao je Mrle u videu koji je oduševio mnogobrojne obožavatelje benda.

Inače, društvo na velikom open air koncertu poznatim riječkim rokerima radit će im i odlični gosti čija imena još uvijek nisu otkrivena. Bend je nastavio nizati uspjehe i nakon nastupa na Euroviziji. Osim u radijskom eteru, gdje je sedam tjedana bila najemitiranija snimka, Mama ŠČ! je ostvarila uspjehe i na digitalnim glazbenim servisima. Na streaming platformi Spotify broji preko 7,1 milijuna emitiranja, što je najviše za jednu hrvatsku eurovizijsku pjesmu-predstavnicu. Istodobno, singl Mama ŠČ! našla se i na šestom mjestu liste Croatia Songs magazina Billboard.

VEZANI ČLANCI:

Mama ŠČ! riječke grupe Let 3 najemitiraniji je hrvatski singl u domaćem eteru u prvoj polovici 2023. godine. Ovogodišnja eurovizijska predstavnica, osim titule najemitiranijeg singla, prva je pjesma koja je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu i ujedno bila najemitiranija snimka u prvoj polovici godine. Let 3 trenutno je na ljetnoj turneji i pripremama za spektakularan open air koncert na Šalati, 2.9., a o uspjehu koji je njihova ‘Mama ŠČ’ ostvarila u radijskom eteru, izjavili su:

- Neizmjerno smo sretni i ponosni zbog toga što je naša mala, ali velika, možda nekom glupa, ali pametna pjesma ušla u glave, uši i srca slušatelja i glazbenih urednika - riječi su članova grupe Let 3. - Veliko Hvala svima od nas. Zahvalama se pridružuju naša Mama ŠČ te najljepši i najdraži zlatni Traktor. Vani je i nova, trap verzija Mame ŠČ! - poručili su riječki rokeri.

VIDEO Mladi glumac Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi