Fotografi snimili Melanie Griffith u vožnji, na licu ima veliki ožiljak

Američku glumicu Melanie Griffith fotografi su uhvatili dok se vozila. S obzirom na to da su je uspjeli snimiti izbliza, na njenom licu vidi se jedan detalj koji na drugim fotografijama ne bi bilo moguće primijetiti. Riječ je o velikom ožiljku na njenom licu. Iako su američki mediji pokušali doći do glumice i otkriti zbog čega je nastao, nitko iz njezinog tima nije se javljao na pozive.

Foto: PA/Pixsell

Melanie se, inače, ranije borila s rakom kože. Ova 65-godišnjakinja, koja je iz kuće izašla kako bi obavila shopping izgledala je jako šik u u crnoj kombinaciji. Na sebi je imala dolčevitu, tajice i čizme u istoj boji, a s odjećom je uskladila i modne dodatke, pa čak i gumicu za kosu.

Lijepoj glumici neki su ranije prigovarali zbog izgleda. Naime, podvrgnula se estetskim zahvatima, a obožavatelji su kritizirali njeno lice nakon toga. Zato je odlučila o svemu i progovoriti, te je kazala kako je nakon kritika promijenila doktora jer ni sama nije bila zadovoljna rezultatom.

- Nisam shvatila na što nalikujem dok ljudi nisu počeli govoriti: 'O, moj Bože, što je učinila?!' To me toliko povrijedilo da sam otišla drugom doktoru i počela rješavati sve sra*e koje mi je jedna doktorica napravila. Srećom, izgledam normalnije sada- rekla je Melanie u jednom intervjuu.Inače, Griffith je jedno vrijeme imala i velikih problema s alkoholom i to je utjecalo na njezin posao i kaže kako joj je jako žao zbog toga i dodaje kako je unatoč problemima s alkoholom uvijek dobro funkcionirala kao majka.

- Normalno sam funkcionirala kao mama. Nisam bila baš toliko pijana da sam ležala na podu. Možda u nekim trenucima nisam bila prisutna, ali sam se trudila biti tu za svoju djecu - otkrila je Melanie. Problema je imala i sa zdravljem. Prije deset godina prvi put joj je dijagnosticiran rak kože. Iako je tvrdila da je izliječena, bolest se ponovno vratila 2017. godine kada je glumica primijetila tamnu mrlju na nosu koja je operacijom otklonjena.



- Zastrašujuća je stvar kada ste glumica i kada vaš posao ovisi o vašem licu - izjavila je nedugo nakon toga Griffith kojoj su tijekom svih nedaća najveća potpora bila njezina djeca. Iz braka s Antoniom Banderasom od kojeg se rastala ima kćer Stellu. Svega dva dana nakon što su najavili prekid, Melanie je na crvenom tepihu pokazala kako je uklonila Banderasovo ime s unutrašnjeg dijela tetovaže, a potom i cijelu tetovažu, koja je skoro dvadeset godina bila njezin zaštitni znak. Iz drugog braka s glumcem Donom Johnsonom ima sina Alexandera i kćer Dakotu koja je također krenula njezinim glumačkim stopama. Između te dvojice ima još jedan propali brak, sa glumcem Stevenom Baureom, američkim glumcem kubanskog podrijetla.

