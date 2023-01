Pique nastavlja s provokacijom nakon Shakirinih stihova: Na posao je sad stigao u Twingu

Detalji prekida dugogodišnje veze legendarnog španjolskog nogometaša Gerarda Piquea (35) i pjevačice Shakire (45) te borba za skrbništvo nad njihovom djecom već mjesecima privlače pažnju svjetskih medija, a glazbenica je svoje frustracije i ljutnju izbacila u svojim stihovima pjesme 'BZRP' koju je objavila 13. siječnja. U njoj pjeva kako je "zamijenio Rolex za Cassio te Ferrari za Twingo", a provokacije su počele kada je na Shakirinom balkonu osvanula lutka vještice koja gleda na kuću nogometaševe majke.

Pique je na pjesmu odgovorio prvo u svojoj emisiji 'The Kings League' gdje je rekao kako ima ugovor s Casiom, a sada je na posao stigao u bijelom Twingu čime je odlučio pokazati kako ga njezine riječi ne diraju. Na fotografijama je Pique izgledao veselo te se čini kako ga pjesma posvećena njemu nije pokolebala.

