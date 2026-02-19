FOTO Najseksi glumica u nikad provokativnijem izdanju! Kleknula ispred muškarca u boksericama i napravila ovo

Zvijezda popularne serije "Euphoria", 27-godišnja Sydney Sweeney ne prestaje privlačiti pozornost odvažnim izdanjima. U najnovijoj kampanji za njezinu nedavno pokrenutu liniju donjeg rublja SYRN objavila je fotografiju na kojoj kleči ispred muškog modela, odjevena samo u košulju i gaćice, te mu povlači bokserice kako bi skenirala bar-kod. Cijela scena smještena u ambijent retro trgovine postala je viralna na društvenim mrežama.

Na drugim fotografijama Sweeney pozira u majici s natpisom "Udaj se za mene i leti besplatno", dok na jednoj čak drži mač iznad modela koji pokazuje komade iz kolekcije. Cjelokupna estetika odiše humorom i samopouzdanjem, a glumica jasno poručuje da je cilj kampanje prije svega dobra zabava.

Obožavatelji su kampanju dočekali s oduševljenjem, a glumicu u komentarima na mrežama nazivaju "nacionalnim blagom" i "savršenom ženom".

"Ti si naš ponoćni zalogaj, Sydney", samo je jedna od reakcija. Glumica je objasnila kako je linija "Midnight Snack" uniseks, najavivši je riječima: "Častimo i dečke ovom kolekcijom", čime je proširila publiku svog brenda.

Sydney Sweeney

Ovo je samo nastavak odvažne marketinške strategije. Podsjetimo, Sweeney je nedavno izazvala buru kada je vješala grudnjake na znak Hollywood. Njezin cilj, kako je sama rekla, jest stvoriti brend koji slavi višeslojnost žena. "Nijedna žena nije samo jedna stvar", poručila je glumica, čiji se SYRN već nameće kao ozbiljan konkurent poznatijim markama.