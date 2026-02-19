FOTO Evo kako izgleda samozatajna supruga Joška Jeličića, zajedno su više od 30 godina

Bivši nogometaš Hajduka i Dinama, a danas stručni analitičar MAXSport televizije, Joško Jeličić (55), posljednjih dana privlači pozornost javnosti. Prvo su se Hrvatski Telekom i Hajduk javno oglasili nakon njegovih komentara u emisiji "Studio SuperSport HNL", a danas je DORH protiv Jeličića podigao optužnicu za lažno svjedočenje. Jeličić je godinama gradio karijeru beskompromisnog komentatora. No, čini se da su mu televizijski dani zasad odbrojani. Naime, kako doznajemo, njegova suradnja s MAXSport televizijom do daljnjeg je prekinuta. Njegovi poklonici kažu kako će se sada više moći posvetiti privatnom životu o kojemu, kako je poznato, nerado govori u medijima.

Upravo zato mnogi ne znaju tko je žena koja stoji iza njega, njegova supruga Žana s kojom je u braku više od 30 godina. Žana Jeličić potpuna je suprotnost svom medijski eksponiranom suprugu; samozatajna je i rijetko se pojavljuje u javnosti, čuvajući obiteljsku privatnost. Kruna njihove ljubavi su tri sina – Mario, Borna i najmlađi Joško – koji su se, kako je Jeličić sam otkrio za Večernji list, u mladosti bavili nogometom: – Moji sinovi, Mario kojem su 24 godine i Borna kojem su 22 godine, studiraju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a najmlađi Joško završava prvi razred u II. gimnaziji u Križanićevoj ulici u Zagrebu. Svi su počeli igrati nogomet u Dinamu, ali su na vrijeme prestali – ispričao je Joško 2016. godine.

14.06.2014., Zagreb - Dolazak gostiju na svadbu Zorana Mamica i Ane Sikic u poznati restoran Dubravkin put. Josko Jelicic sa suprugom. "nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako rijetko javno spominje suprugu, njegove izjave otkrivaju dubinu njihova odnosa. Na pitanje koji mu je najbolji savjet koji mu je dala, Jeličić je dao odgovor koji najbolje opisuje prirodu njihove veze. – Supruga mi je dala najbolji zavjet, prije 28 godina. I još ga se drži – poručio je analitičar MAXSporta zagonetno u još jednom razgovoru za Večernji, ovaj put iz 2019. godine, dajući do znanja da je upravo njezina podrška iz sjene ključ njihove stabilnosti. Slično je duhovito odgovorio i na pitanje što Žanu najviše nervira kod njega, rekavši samo da odgovori moraju biti kratki.

Obiteljska sreća zaokružena je i novom ulogom u Joškovu životu, onom djeda. Dolazak unuka potpuno je promijenio njegov pogled na svijet, o čemu je govorio s posebnom emocijom. – Uvijek su mi pričali moji prijatelji da je to poseban osjećaj i sad im vjerujem. Promijenio mi je život, zapravo kompletan pogled na život i svijet cijele moje obitelji, najveća ljubav koju sam doživio - priznao je Jeličić nedavno za Hype TV, kao i to da s unucima nadoknađuje propušteno prilikom odgoja vlastite djece.

– Točno tako, ja sam mlad postao otac i u tom kontekstu ni zrelost ni svijest nije bila na razini, za razliku od sada. Dakle, sad se možeš puno više posvetiti, imaš jednu razinu zrelosti gdje emocije doživljavaš drukčije, gdje si ranjiviji. Prema tome, svakome bih poželio da dobije unuka, ali kažu da prva i treća generacija uvijek imaju poseban odnos – zaključio je Joško. Ta izjava otkriva nježniju stranu britkog komentatora i potvrđuje da su mu obitelj i skladan život, koji je desetljećima gradio sa suprugom Žanom, ipak najvažniji životni uspjeh.