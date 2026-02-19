Dinamov igrač (21) oženio se za lijepu Chiaru, a uzor mu je ova nogometna legenda

Zagrebački Dinamo večeras pred svojim navijačima započinje "europsko proljeće" protiv belgijskog Genka u prvoj utakmici nokaut faze Europske lige. Jedna od glavnih uzdanica Modrih u dvomeču sa snažnim protivnikom bit će mladi Zagrepčanin Fran Topić koji se posljednjih tjedana sve češće nalazi u startnoj postavi trenera Marija Kovačevića na poziciji desnog krila. Započeo od prve minute ili ušao s klupe, od Topića se može očekivati maksimalan angažman a, osim u profesionalnoj karijeri, 21-godišnjaku cvatu ruže i na privatnom planu.

O Franovom ljubavnom i obiteljskom životu zna se onoliko koliko on sam dopusti na društvenim mrežama. Na njegovom Instagramu istaknuta je objava iz siječnja prošle godine, kada se na crkvenoj ceremoniji u prisutstvu najbližih oženio za lijepu Chiaru. Objavu možete pogledati OVDJE. Bračni par zajedno ima malog sinčića, s kojim su proslavili prošli Božić predivnom fotografijom ispred okićenog božićnog drvca.

Podsjetimo, Topić je ostvario dječački san debijem za prvu momčad Dinama, a navijačima se predstavio u razgovoru za Večernji list. Nogometni put započeo je u Sesvetama, a nakon prelaska u Dinamo u veljači 2022., kruna svega stigla je pozivom u seniorsku momčad, gdje je priliku počeo dobivati dolaskom Igora Bišćana.

Sebe opisuje kao "normalnog dečka i nogometaša" koji je imao sportsku sreću dogurati do ispunjenja snova a, kao i svakom mladom hrvatskom nogometašu, najveći uzor mu je Luka Modrić. - Kad samo pomislim da je i on igrao u našoj nogometnoj školi, na istim terenima, i kakav je put prošao, može biti uzor svima - istaknuo je Topić. Ipak, po stilu igre volio bi nalikovati na drugog Dinamovog miljenika. - Volio bih igrati kao Mislav Oršić. Krilna pozicija mi leži i mislim da sam na njoj najbolji - zaključio je.