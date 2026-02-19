Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVODOM DANA ŽENA

LELEK nastupaju na donatorskoj modnoj reviji u službi hrabrosti i ljepote

Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 16:19

Sav prihod od prodaje 500 ulaznica bit će namijenjen izravnoj podršci radu udruge, čime će svaki posjetitelj biti dio stvarnog, opipljivog doprinosa. Na pisti će 10 domaćih dizajnera predstaviti svoje kreacije, ali naglasak neće biti na tkaninama, nego na pričama

Na dan kada svijet slavi žene, 8. ožujka, Zagreb postaje pozornica jednog od najposebnijih humanitarnih događaja. U hotelu Antunović održat će se donatorska modna revija čiji je cilj puno veći od mode, a to je slanje poruke zajedništva, snage i podrške ženama koje se suočavaju s najtežim životnim borbama.

Reviju, koju priprema modna agencija Models by Danijela Galeković u suradnji s udrugom SVE za NJU oblikuje upravo zajedništvo, ono koje ženama oboljelima od raka već dugi niz godina pruža psihološku, emocionalnu i informativnu podršku. Ta tiha, ali nepokolebljiva snaga udruge postala je temelj i nadahnuće cijele večeri, pa ne čudi što se kao nit vodilja provlači rečenica koja sve sažima: „Snaga je ljepota, a mi hodamo za hrabrost.“

FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu
Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju
1/48

Sav prihod od prodaje 500 ulaznica bit će namijenjen izravnoj podršci radu udruge, čime će svaki posjetitelj biti dio stvarnog, opipljivog doprinosa. Na pisti će 10 domaćih dizajnera predstaviti svoje kreacije, ali naglasak neće biti na tkaninama, nego na pričama. Prvi put u ulozi modela zablistat će šest korisnica Udruge, žena koje su hrabro prošle ili prolaze kroz liječenje, a koje će svojom pojavom na pisti utjeloviti srž poruke cijelog događaja. Uz njih, modnu će reviju nositi i 97 profesionalnih modela, a više od 150 stručnjaka iz mode, beauty industrije, glazbe i produkcije sudjelovat će u stvaranju večeri koju će se dugo pamtiti.

Glazbenu kulisu upotpunit će nastupi troje izvođača Đanija Stipaničeva, LELEK i Elene Brnić. Njihove izvedbe dodat će posebnu emotivnu nit događaju čija je misija dotaknuti srca. Večer će, osim modne i humanitarne note, imati i snažnu društvenu dimenziju. Uoči događaja, objavljen je i zajednički podcast u kojem su sudjelovale izvršna direktorica udruge SVE za NJU Ljiljana Vukota i organizatorica revije Danijela Galeković  i otvarile teme o snazi, ranjivosti i važnosti podrške ženama koje se suočavaju s dijagnozom raka. Njihove priče i iskustva daju događaju dodatnu dubinu, onu koja se ne vidi na pisti, ali se osjeća u svakoj izgovorenoj riječi.

Revija će okupiti i brojne uzvanike iz javnog, kulturnog i društvenog života. Svi oni bit će dio večeri posvećene ženama, borbi, nadi i humanosti. Donatorska modna revija povodom Dana žena nije tek događaj već poruka. Poruka da su žene koje se bore s rakom viđene, podržane i važne. Da ljepota nije u savršenstvu, nego u snazi. I da se zajedništvo gradi jednim malim, ali hrabrim korakom, pa makar to bio korak po modnoj pisti. Sudjelujte u ovoj predivnoj priči kupnjom svoje ulaznice na linku.

Iva Todorić: Dobila sam bolesničko pomazanje od patera Linića i doživjela sam Božju milost
Ključne riječi
showbiz Sve za nju modna revija Lelek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!