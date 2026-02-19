LELEK nastupaju na donatorskoj modnoj reviji u službi hrabrosti i ljepote

Na dan kada svijet slavi žene, 8. ožujka, Zagreb postaje pozornica jednog od najposebnijih humanitarnih događaja. U hotelu Antunović održat će se donatorska modna revija čiji je cilj puno veći od mode, a to je slanje poruke zajedništva, snage i podrške ženama koje se suočavaju s najtežim životnim borbama.

Reviju, koju priprema modna agencija Models by Danijela Galeković u suradnji s udrugom SVE za NJU oblikuje upravo zajedništvo, ono koje ženama oboljelima od raka već dugi niz godina pruža psihološku, emocionalnu i informativnu podršku. Ta tiha, ali nepokolebljiva snaga udruge postala je temelj i nadahnuće cijele večeri, pa ne čudi što se kao nit vodilja provlači rečenica koja sve sažima: „Snaga je ljepota, a mi hodamo za hrabrost.“

Sav prihod od prodaje 500 ulaznica bit će namijenjen izravnoj podršci radu udruge, čime će svaki posjetitelj biti dio stvarnog, opipljivog doprinosa. Na pisti će 10 domaćih dizajnera predstaviti svoje kreacije, ali naglasak neće biti na tkaninama, nego na pričama. Prvi put u ulozi modela zablistat će šest korisnica Udruge, žena koje su hrabro prošle ili prolaze kroz liječenje, a koje će svojom pojavom na pisti utjeloviti srž poruke cijelog događaja. Uz njih, modnu će reviju nositi i 97 profesionalnih modela, a više od 150 stručnjaka iz mode, beauty industrije, glazbe i produkcije sudjelovat će u stvaranju večeri koju će se dugo pamtiti.

Glazbenu kulisu upotpunit će nastupi troje izvođača Đanija Stipaničeva, LELEK i Elene Brnić. Njihove izvedbe dodat će posebnu emotivnu nit događaju čija je misija dotaknuti srca. Večer će, osim modne i humanitarne note, imati i snažnu društvenu dimenziju. Uoči događaja, objavljen je i zajednički podcast u kojem su sudjelovale izvršna direktorica udruge SVE za NJU Ljiljana Vukota i organizatorica revije Danijela Galeković i otvarile teme o snazi, ranjivosti i važnosti podrške ženama koje se suočavaju s dijagnozom raka. Njihove priče i iskustva daju događaju dodatnu dubinu, onu koja se ne vidi na pisti, ali se osjeća u svakoj izgovorenoj riječi.

Revija će okupiti i brojne uzvanike iz javnog, kulturnog i društvenog života. Svi oni bit će dio večeri posvećene ženama, borbi, nadi i humanosti. Donatorska modna revija povodom Dana žena nije tek događaj već poruka. Poruka da su žene koje se bore s rakom viđene, podržane i važne. Da ljepota nije u savršenstvu, nego u snazi. I da se zajedništvo gradi jednim malim, ali hrabrim korakom, pa makar to bio korak po modnoj pisti. Sudjelujte u ovoj predivnoj priči kupnjom svoje ulaznice na linku.