Danijela Dvornik priznala: 'Dino uopće nije bio moj tip, tada mi se sviđao drugi frajer'

Danijela Dvornik nedavno je gostovala u podcastu Um&Boom kod voditeljice Ines Mahmić i otkrila iznenađujuću priču o sudbonosnoj večeri kada je upoznala glazbenu legendu Dinu Dvornika. Na opće iznenađenje, priznala je da Dino isprva uopće nije bio razlog njezinog dolaska. "Nije bio uopće moj tip, da se razumijemo", započela je Danijela svoju ispovijest, na što je voditeljica Ines Mahmić prasnula u smijeh. "Ja sam tu u stvari došla zbog jednog drugog frajera", dodala je Danijela, ostavljajući pratitelje u nevjerici. Njezina iskrenost i opuštena atmosfera u studiju odmah su osvojile publiku, a video je u kratkom roku postao viralan.

Danijela je nastavila objašnjavati kako se večer odvijala. Muškarac zbog kojeg je došla nije se "baš dobro ponašao" i opisala ga je kao tipičnog ženskaroša. Dino je, s druge strane, primijetio da je Danijela pomalo pogubljena i odlučio joj je prići. Njegov pristup bio je ključan. Opisala ga je kao "simpatičnog" i "glupasto iskrenog", osobu kod koje se odmah osjetilo da nema nikakve zloće, već da je djetinjasto iskren. Upravo je ta njegova autentičnost i neposrednost bila ono što ju je privuklo i označilo početak jedne od najpoznatijih ljubavnih priča na domaćoj sceni.

Upoznali su se kad je ona imala 21., a Dino 24 godina i taj sudbonosni susret dogodio se na jednom tulumu u njegovom stanu i jednom prilikom Danijela je rekla kako je njegovo zavođenje te večeri bilo sve samo ne romantično. Vjenčali su se 1989. godine uoči njegovog 25. rođendana, a u prosincu 1990. godine dobili su kćer Ellu. Dino je preminuo 7. rujna 2008. godine, a Danijela je jednom an Instagramu opisala koliko je njihova ljubavna priča bila posebna.

- Znate što, što više upoznajem muškarce to više volim Dina. Ljubav prema njemu nikad nije bila upitna pa i sada kada ga nema. Bez obzira na moj stvarno ispunjen i miran život, prožet svim onim malim stvarima koje me vesele ima dana kada me neki događaji izbace iz kolosijeka. Nikad se ne ljutim na druge, uvijek na sebe i na svoju prirodnu naivnost kojoj usprkos godinama i iskustvu, pustim da se zaigra. Namjerno pogriješim da bi se vratila na pravi put. Sinoć, nakon večeri provedene u društvu, u dosadnjikavom noćnom životu Splita, odlučih se vratiti na otok zadnjim trajektom. To mi uvijek teško pada jer ide točno u ponoć, ali želja da se probudim u svom krevetu bila je jača od komfora spavanja kod mame. I tako dok sam polagano hodala obalom do trajekta u nekom pubu na kolodvoru, treštala je glazba, čini mi se 90-ih i baš kad sam se približila tom mjestu, začula se “Afrika”!. Ne mogu vam opisati kakvi su me osjećaji preplavili u tom trenutku. Ljudi su unutra plesali, i meni je došlo da uđem unutra i bacim se u trans ali nisam mogla jer bi zakasnila na trajekt. - započela je svoju objavu na Instagramu Danijela te se u nastavku prisjetila kakav je bio Dino i jednim primjerom dočarala koliko je velika bila njihova ljubav.

FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu

- On je tu.. trešti iz zvučnika, daje mi neki znak (ja to tako volim sebi objasniti, osim toga on je znao za života da ga se neću moći okanit i da hoću i to mi je tako slatko). Kao da osjeća moju ranjivost u tom trenutku pa mi šalje poruku “tu sam, sve će biti ok “. Više od samog plesa, voljela bih biti u njegovom zagrljaju. Samo On je moje suze odmah pretvarao u smijeh. Bio je stanju napraviti nemoguće stvari i imao je “jaja” ko nebodera dva. Odlika muškarca koja je gotovo endemska. Sjećam se jednom da se potukao sa trojicom mrga jer su me vrijeđali, znao je da će popit batine ali se ipak potukao, završio u bolnici ko Rocky Balboa nakon meča života, neprepoznatljiv. I onaj flaster na prvoj ploči, prekrivao je sašiveni ožiljak. Trebalo je imati lavovske hrabrosti i ludosti za to. Iako sam bila ljuta na njega, imao je najveći ženski respect u plemenu. Razmišljajući o njemu stigla sam na trajekt. Odmah mi je bilo lakše. Tješi me činjenica da sam ipak bila sretnica i okusila nešto što je bilo toliko drugačije od ovoga danas. - napisala je.

Jednom prilikom na društvenim mrežama je napisala kako joj se kod njezinog supruga sviđalo sve od njegove lucidnosti, strasti i odlučnosti do ritma za ples i osjećaja za ljude.

- Bili smo zajedno nepunih 20 godina u dobru i u zlu. Gledala sam njegove uspone, ali i njegove padove, bodrila ga i vraćala mu snagu kad ni ja svoju nisam imala. I da je živ, vjerojatno bi bila uz njega jer od njega se nije moglo otići bez da se vratiš. Bio je Pelin i Med. Ali bio je neizmjerno dobar lik. - napisala je tada.