Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
JEDVA ČEKAMO!

Večeras su sve oči uprte u 'Milijunaša'! Zagrebački maturant igra za vrtoglavu cifru

Foto: HRT
1/22
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 11:48

Večeras u 20 sati i 15 minuta na HRT-u se prikazuje epizoda kviza "Tko želi biti milijunaš?" u kojoj nastupa zagrebački maturant Đuro Hameršak. Ostaje nam vidjeti hoće li osvojiti vrtoglavi iznos i točno odgovoriti na predzadnje pitanje.

Maturant zagrebačke Klasične gimnazije, 18-godišnji Đuro Hameršak, večeras nastavlja svoj nastup u kvizu Tko želi biti milijunaš? na HRT-u. Nakon što je u prethodnoj emisiji osvojio 34.000 eura, sada ga čeka 14. pitanje vrijedno 68.000 eura, i to bez ijednog preostalog džokera. Mladi natjecatelj stekao je pažnju gledatelja svojim smirenim nastupom i preciznim odgovorima, a dosad je uspješno prešao sve prepreke na putu do osvajanja nagrade. U kviz je ušao nakon što je u igri "najbrži prst" točno poredao filmove Francuska veza, Kineski sindrom, Američki nindža i Engleski pacijent prema godini izlaska. Prvu pomoć džokera iskoristio je na pitanju o lisabonskom Spomeniku otkrićima, kada je, uz opciju "pola-pola", odabrao točan odgovor i osvojio 600 eura. Na pitanju za 5.000 eura koristio je džokera "zovi", a na 12. pitanju, koje se odnosilo na dubrovačkog pjesnika koji nije bio knez Dubrovačke Republike, pozvao je publiku. Najviše glasova dobio je Ivan Gundulić, što je bio točan odgovor.

Najveći rizik preuzeo je na 13. pitanju, bez ikakvih preostalih džokera. Na pitanje koji je geološki period ukinut 2008. godine odgovorio je "tercijar" i osvojio 34.000 eura. U večerašnjoj emisiji očekuje ga pretposljednje, 14. pitanje za 68.000 eura. U slučaju netočnog odgovora, njegova bi dobitak pala na 18.000 eura, što dodatno povećava napetost ovog nastavka. Inače, Đuro Hameršak učenik je zagrebačke Klasične gimnazije. Ove je godine osvojio Oskara znanja kao državni prvak iz povijesti, a nagrađen je i za kratku priču o Domovinskom ratu. Uz školu, bavi se hrvanjem i streljaštvom te aktivno sudjeluje u radu školske dramske skupine. Prošle godine nastupio je i u kvizu Potjera. Nastavak njegovog nastupa gledatelji mogu pratiti večeras na HTV1.

Ključne riječi
HRT kviz milijunaš showbiz Đuro Hameršak

TM
trade_mark
12:10 19.02.2026.

ovaj dečko GARANT ne sluša thompsona!!!

