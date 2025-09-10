FOTO Željko Bebek s obitelji u Međugorju: Svi gledaju u njegovu kćer Katarinu (20), evo i zašto

Legendarni glazbenik Željko Bebek na blagdan Male Gospe posjetio je poznato marijansko svetište u Međugorju. Obiteljski trenutak zabilježen fotografijom na Instagramu podijelila je njegova supruga Ružica. Fotografija snimljena na Brdu ukazanja prikazuje skladnu obitelj ozarenih lica – Željka, suprugu Ružicu te djecu, sina Zvonimira i kćer Katarinu.

Ružica je uz objavu kratko napisala "Mala Gospa - Međugorje". Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije pratitelja koji su obitelji uputili tople želje, potvrđujući kako je ovo svetište duhovno utočište mnogima. Iako je cijela obitelj dobila pohvale, najviše pogleda privukla je 20-godišnja kći Katarina. Budući da svoj privatni život drži podalje od javnosti, svako njezino pojavljivanje izazove veliko zanimanje. Mnogi su pohvalili njezin prirodan izgled, a malo je poznato da je Katarina također glazbeno nadarena, svira klavir te pomaže ocu u vođenju profila na društvenim mrežama.

Podsjetimo, prvi put šira javnost imala je priliku upoznati Katarinu kroz emotivni spot za pjesmu "Kćeri moja", koju joj je otac posvetio. Pjesma je postala hit, a spot je u samo 24 sata pregledalo više od 27.000 ljudi. Željko Bebek je svojoj mezimici posvetio posebnu pjesmu s dirljivim stihovima: "Nek' te voli svakog božjeg dana, k'o meni mati tvoja ti si njemu od neba izabrana". Pjesma "Kćeri moja" pritom nije samo osobna posveta Katarini, već je postala himna svim očevima koji će jednog dana svoje kćeri ispratiti na životni put.

FOTO Znate li kako izgleda kći Željka Bebeka? Otac joj je posvetio pjesmu, a sada su proslavili poseban dan

Za razliku od sestre, sin Zvonimir odavno je krenuo očevim glazbenim stopama i postao je neizostavan član Bebekovog benda. Nedavno su objavili i prvu zajedničku autorsku pjesmu. Željko, koji će uskoro proslaviti 80. rođendan, u intervjuu za magazin Gloria otkrio je kako je djeci dao slobodu, ali uz jasne smjernice, ne dopustivši im da ulica postane njihov put.

Zvonimir ističe kako mu je otac i danas najveća podrška, ali i najiskreniji kritičar čije mišljenje iznimno cijeni. - Naučio me da ako nešto radiš, radiš to do kraja, punim srcem - poručio je. Osim glazbe, oca i sina veže i strast prema ribolovu, a zajednički izlasci na more dodatno učvršćuju njihov odnos, što dokazuje i kapitalni ulov tune od 75 kilograma.