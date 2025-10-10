Naši Portali
FOTO Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu omiljenu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom

10.10.2025.
Meri Goldašić na fotografijama pozira u svjetlucavoj sivoj haljini koja ističe njezinu figuru. Haljina dugih rukava izrađena je od sjajnog, metalik materijala koji se presijava pod svjetlom, dok visoki prorez na nozi i otvorena leđa daju dozu senzualnosti i glamura.

Influencerica Meri Goldašić privukla je poglede svojim najnovijim modnim izdanjem koje je podijelila na Instagramu. Meri na fotografijama pozira u svjetlucavoj sivoj haljini koja ističe njezinu figuru. Haljina dugih rukava izrađena je od sjajnog, metalik materijala koji se presijava pod svjetlom, dok visoki prorez na nozi i otvorena leđa daju dozu senzualnosti i glamura. Kombinaciju je upotpunila minimalističkim srebrnim sandalama s visokom potpeticom i malom torbicom u ruci. 

Frizuru je zavezala u ležernu, ali urednu punđu, s nekoliko pramenova koji uokviruju lice, dok je šminka naglasila njezin ten i sjajne usne. Fotografije su snimljene u jednostavnom, neutralnom prostoru, čime je fokus ostao na modnom izdanju, a sudeći prema reakcijama pratitelja, rezultat je pun pogodak. ''Ova žena je brutalno lijepa, pa mogu sa sigurnošću reći da je to najljepša žena u Hrvatskoj, a i šire'', ''Gori naša ljepotica'', ''Predivna'', ''Kakva žena'', ''Predivna si'', dio je komentara.

Podsjetimo, bivša natjecateljica MasterChefa, poznata po svojoj iskrenosti, duhovitosti i besprijekornom modnom ukusu, i nedavnom je objavom na Instagramu doslovno zapalila društvene mreže, pojavivši se u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. Prisustvovala je modnom događaju, a za ovu prigodu odabrala spektakularnu crnu haljinu koja je istovremeno bila elegantna, odvažna i nevjerojatno glamurozna. Riječ je o kreaciji bez naramenica s dubokim, srcolikim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru, dok se donji dio haljine širio u raskošnu, pufastu suknju koja je cijelom izgledu dala dozu visoke mode. Cjelokupni dojam zaokružila je elegantnim štiklama, decentnim nakitom i besprijekornom šminkom te plavom kosom stiliziranom u blage valove. Svojim je poziranjem pred kamerom pokazala samopouzdanje prave zvijezde, a energija koju je isijavala bila je zarazna.

Ključne riječi
Instagram masterchef Meri Goldašić showbiz

