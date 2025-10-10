FOTO Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu omiljenu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom

Influencerica Meri Goldašić privukla je poglede svojim najnovijim modnim izdanjem koje je podijelila na Instagramu. Meri na fotografijama pozira u svjetlucavoj sivoj haljini koja ističe njezinu figuru. Haljina dugih rukava izrađena je od sjajnog, metalik materijala koji se presijava pod svjetlom, dok visoki prorez na nozi i otvorena leđa daju dozu senzualnosti i glamura. Kombinaciju je upotpunila minimalističkim srebrnim sandalama s visokom potpeticom i malom torbicom u ruci.

Frizuru je zavezala u ležernu, ali urednu punđu, s nekoliko pramenova koji uokviruju lice, dok je šminka naglasila njezin ten i sjajne usne. Fotografije su snimljene u jednostavnom, neutralnom prostoru, čime je fokus ostao na modnom izdanju, a sudeći prema reakcijama pratitelja, rezultat je pun pogodak. ''Ova žena je brutalno lijepa, pa mogu sa sigurnošću reći da je to najljepša žena u Hrvatskoj, a i šire'', ''Gori naša ljepotica'', ''Predivna'', ''Kakva žena'', ''Predivna si'', dio je komentara.

VIDEO Slavni Slovenac sočno opsovao Hrvatima poznatu psovku pred kamerama, reakcija je postala viralni hit

Podsjetimo, bivša natjecateljica MasterChefa, poznata po svojoj iskrenosti, duhovitosti i besprijekornom modnom ukusu, i nedavnom je objavom na Instagramu doslovno zapalila društvene mreže, pojavivši se u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. Prisustvovala je modnom događaju, a za ovu prigodu odabrala spektakularnu crnu haljinu koja je istovremeno bila elegantna, odvažna i nevjerojatno glamurozna. Riječ je o kreaciji bez naramenica s dubokim, srcolikim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru, dok se donji dio haljine širio u raskošnu, pufastu suknju koja je cijelom izgledu dala dozu visoke mode. Cjelokupni dojam zaokružila je elegantnim štiklama, decentnim nakitom i besprijekornom šminkom te plavom kosom stiliziranom u blage valove. Svojim je poziranjem pred kamerom pokazala samopouzdanje prave zvijezde, a energija koju je isijavala bila je zarazna.