Misterij smrti fatalne Silvane: Baba Vanga prorekla je tragediju, a sve je navodno zakuhao moćnik

Na današnji dan prije 49 godina u teškoj prometnoj nesreći preminula je Silvana Armenulić (37), jedna od najpopularnijih pjevačica bivše države. Koban trenutak dogodio se na autocesti Beograd-Niš, kod mjesta Kolari, a u toj nesreći je poginula i njezina sestra Mirjana (Mirsada) Bajraktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je i vozio automobil. Istraga i rekonstrukcija nesreće doveli su do zaključka kako se vozilo u kojem su bili Silvana, njezina sestra i Rade Jašarević, kretalo brzinom od 150 km/h i iznenada je u jednom trenutku vozilo skrenulo u suprotnu traku i došlo je do sudara, a kamion koji je dolazi iz suprotnog smjera nije stigao ne vrijeme zakočiti.

- Svi smo bili iznenađeni što je Rade sjeo za volan. On je uvijek spavao kad ga netko vozi, stalno je bio umoran i neispavan. Također, bio je plašljiv i loš vozač. Silvani je, sigurno, bilo dosta loše kad je njemu ustupila – ispričao je jednom prilikom glazbenik Ljubiša Pavković. Naime, Silvana je prije polaska na put imala glavobolju i nije se osjećala dobro i zato je vozačko mjesto prepustila Jašareviću. Poslije su se pojavile određena nagađanja kako ova prometna nesreća nije bila nesretan slučaj i mnogi su bili uvjereni kako se radi o planiranom ubojstvu. Te godine je Silvana bila na meti brojnih kritika jer se u novogodišnjem programu pojavila u kupaćem kostimu, a pisalo se i kako je neposredno prije nesreće imala problema i s jednim službenikom državne sigurnosti koji je navodno pokazivao simpatije prema Silvani i nije mogao prihvatiti što ga je odbijala jer je bila u braku s tenisačem Radmilom Armenulićem.

Fatalna Silvana je bila velika inspiracija Tomi Zdravkoviću, a preminula je tragično u 37. godini

Jezivu notu cijeloj priči daje i navodni susret s proročicom Babom Vangom, koji se dogodio samo nekoliko mjeseci prije tragedije. Silvana je, iskoristivši gostovanje u Bugarskoj, posjetila slijepu vidovnjakinju. Vanga ju je, prema predaji, dočekala riječima: “Ne želim s tobom razgovarati. Ne sada. Idi i vrati se za tri mjeseca.” Kada je pjevačica već bila na vratima, Vanga je navodno dodala: “Čekaj, ustvari, nećeš moći doći. Idi, idi! A ako budeš mogla, dođi.” Silvana je njezinu kuću napustila u suzama, uvjerena da joj je prorekla skoru smrt. Činilo se kao da je i sama predosjećala kraj. Nekoliko mjeseci prije pogibije u jednom je intervjuu izjavila: “Nemojte me zaboraviti”, a godinama ranije, nakon jedne teške prometne nesreće, priznala je: “Ja sam veliki pesimist. Bojim se života, budućnosti, onog što će sutra biti. Strepim hoće li ga uopće biti.” Te su slutnje, s Vanginim proročanstvom i teorijama zavjere, zacementirale njezin status legende čiji život i smrt ne prestaju intrigirati.

Silvana se rodila u Doboju i pravo ime joj je bilo Zilha te je u osnovnoj školi svirala mandolinu i pjevala. U Sarajevo se preselila kad je napunila 16 godina i tamo je živjela kod tetke. Uskoro je upoznala poznatog harmonikaša Ismeta Alajbegovića Šerbu i pridružila se njegovom orkestru gdje je pjevala. Tada je odlučila promijeniti ime i odlučila je da će se zvati Silvana po tada popularnoj talijanskoj glumici Silvani Mangano. Tijekom svoje karijere snimila je i duete s raznim izvođačima diljem bivše države i imala je brojne hitove, a jednu od najpoznatijih pjesama iz repertoara Silvane Armenulić "Šta će mi život (noćas mi srce pati)" semplirao je Edo Maajka za svoj hit "Mahir i Alma" koji se nalazi na njegovom prvom albumu.

Zanimljivo, Silvana je bila muza jednog od najvećih boema bivše države, Tome Zdravkovića. Odnos ovo dvoje glazbenika, čiji su pjesme bezvremenske, još uvijek izaziva veliki interes javnosti jer su njihove životne priče i njihov odnos zbilja bili filmski. Priča kaže kako su se Silvana i Toma upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu, a nakon što joj je on priznao da voli pjevati, odvela ga je na svoj nastup. I sama je tada bila ne početku karijere, a Tomi je pomogla da se probije. Kako smo mogli i vidjeti u filmu, a sada i u seriji, Toma je cijelo vrijeme bio nesretno zaljubljen u Silvanu. Deset godina nakon što su se upoznali Toma se odužio Silvani tako što joj je napisao hit zbog kojeg je njen popularnost eksplodirala, a riječ je o pjesmi “Šta će mi život bez tebe, dragi”.