FOTO Žanamari u nikad minijaturnijem badiću izazvala lavinu komentara: 'Kakvo tijelo'

VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 15:03

Žanamari je na fotografiji koju je podijelila pozirala na plaži uz SUP dasku, odjevena u minijaturni plavi badić koji je u prvi plan stavio njezine bujne obline.

Pjevačica Žanamari ponovno je privukla svu pozornost na društvenim mrežama! Žanamari je na fotografiji koju je podijelila pozirala na plaži uz SUP dasku, odjevena u minijaturni plavi badić koji je u prvi plan stavio njezine bujne obline. "Ovo ljeto bilo je izazov", napisala je u opisu.
Objava je izazvala lavinu komentara, a obožavatelji su je zatrpali komplimentima na račun izgleda."Kakvo tijelo", "Savršenstvo", "Wow", "Prezgodna žena", pisali su obožavatelji. Nije prvi put da Žanamari hrabro pokazuje svoje isklesano tijelo, no ovaj put jasno je dala do znanja da joj i nakon ljeta forma ostaje besprijekorna.

Podsjetimo, Žanamari je svoje posljednje dane ljetnog odmora iskoristila je za uživanje uz more, a idilične trenutke redovito dijeli sa svojom vojskom obožavatelja na popularnoj društvenoj mreži Instagram. U prvom planu, kao i obično, našla se njezina besprijekorna figura, rezultat dugogodišnje predanosti vježbanju i zdravom načinu života. Upravo je ta disciplina ono što njezini pratitelji posebno cijene, a svaka nova objava služi kao inspiracija mnogima.
Fotografije s plovidbe brodom u par dana prikupile su tisuće lajkova i mnoštvo komplimenata. Reakcije na njezino vatreno izdanje nisu izostale. Komentari poput: - "Kao vino!", "Jesi dobra i seksi", "Komad si pravi", "Kako imaš dobro tijelo", "Božica", "Dama" - preplavili su njezin profil.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
1/21

Žanamari je nedavno proslavila svoj 44. rođendan, a upravo tim povodom sama sebi je poklonila vožnju brodom. - Da čujem jedan rođendanski — Grrrrr! Poklonila sam sebi vožnjicu brodom za rođendan, jer sam si ju baš zaslužila i jer mogu! A gdje sam završila? Uskoro ide photo dump... Ljudi ljubim vas puno, vjerujte u sebe, jer nikada nije kasno da ostvarite svoje ciljeve. Ne dajte nikome da vas uvjeri u suprotno! - poručila je u rođendanskoj objavi.


Par dana ranije uz seriju fotografija na kojima pozira u kupaćem kostimu obratila se obožavateljima iskrenom objavom u kojoj im se zahvalila na podršci i istaknula je kako ništa nije onako kako izgleda na Instagramu. - Svi koji ste mi pisali i pitali me kako sam, nakon onog iskrenog livea nekidan, hvala vam ljudi. Znači puno vidjeti da me se zbilja sjetite danima poslije i javite se s podrškom. Ništa nije kako izgleda na Instagramu, barem što se tiče glave i srca. To rijetko otvaram jer sam uvijek u stanju pripravnosti i shvatila sam odavno da neće biti onako kako zamislim nego kako svemir odluči. Imam toliko lijepih želja i lijepih snova, nek se ostvare nekom od vas, pa javite kako vam je. Postajte svoju sreću i dalje. - napisala je i u nastavku se osvrnula na hejtere.

