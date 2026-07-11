FOTO Britney Spears izazvala kaos na autocesti: Evo što je radila

Pjevačica Britney Spears ponovno je šokirala dio svojih obožavatelja ponašanjem tijekom vožnje u Los Angelesu, javlja američki TMZ. U četvrtak je snimljena na autocesti kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV Mercedesa te je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova vozila i zabacila glavu unatrag. Ne zna se tko je vozio, no mediji javljaju da se automobil kretao oko 72 km/h. Dok neki tvrde da je virila kroz krov automobila duže vrijeme, drugi ju pak brane.

- Britney je samo nakratko prošla kroz krovni otvor, htjela je vidjeti kakav je promet ispred jer su se automobili zaustavili. Htjela je vidjeti koliko će dugo kasniti. To je stalno radila kao dijete koje je odrastalo na Jugu, obožava topli vjetar koji joj ljeti puše kroz kosu, to je zabavno. Zabavno se provodi ljeti i sretna je, na dobrom je mjestu. Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna! Nije namjeravala učiniti ništa loše - rekao je izvor te dodao da se takvo ponašanje u Louisiani smatra dobrom zabavom.

Podsjetimo, pop zvijezda je uhićena 5. ožujka u Kaliforniji nakon što je primijećeno da vozi 'nepredvidivo'. Policija je izvijestila da je Spears "pokazivala znakove smanjene sposobnosti upravljanja vozilom te pristala na niz testova" nakon zaustavljanja.

Nakon toga se prijavila na rehabilitaciju te dobila uvjetnu kaznu.

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