Domenica zaplesala s našim nogometašem pa ispala, a Maja ju zatekla pitanjem: 'Jeste li u vezi?'

U sinoćnjoj emisiji 'Ples sa zvijezdama' show su napustili pjevačica Domenica Žuvela i njezin plesni partner Alan Walme i tako za dlaku izbjegli odlazak u polufinale.

Domenica i Alan u prvom su plesu desete emisije plesali ludi cha cha cha, dok im se u drugom vrckavom jiveu pridružio Domenicin prijatelj Vilibald Vuco, inače sin glazbenika Siniše Vuce. Vilibald je inače i nogometaš koji trenutno igra za NK Hrvatski dragovoljac.

- Domenica me pozvala jer često znamo plesati na događanjima, drago mi je da me pozvala i veselim se nedjelji - kazao je uoči emisije Vilibald. Pjevačica je dodala i da ga nije bilo teško nagovoriti na dolazak u show.

- Jedini je on od mojih prijatelja dovoljno lud da na ovo pristane - našalila se Domenica tijekom najavnog priloga, a nakon što su otplesali jive došli su pred voditeljicu Maju Šuput koja ih je zatekla škakljivim pitanjem. Maja ju je direktno pitala je li joj Vilibald dečko, na što je Domenica priznala da je u vezi, no ne s Vilibaldom. - Imam dečka, što da ti kažem, ali nije on...- odgovorila je sramežljivo.

Foto: Nova TV Nakon spektakularne plesne večeri Domenica i Alan našli su se u duelu s Markom i Gabrielom te Pedrom i Valentinom koje je ovoga puta žiri spasio od ispadanja.

Publika je naposljetku odlučila da emisiju napuštaju Domenica i Alan. Pet parova nastavilo je svoje plesno putovanje i čekaju ih treninzi spremanja za polufinale koje dolazi na red sljedeće nedjelje.

Foto: Nova TV

