FOTO/VIDEO U 90-ima sve su žene htjele imati tijelo kao ona. Danas ima 58 godina, a evo kako izgleda bez šminke

Manekenka Cindy Crawford mnogima je i danas jedna od najljepših žena na svijetu, a to dokazuju i komentari njene objave na Instagramu. Nedavno je objavila fotku na kojoj je s članovima svoje obitelji, suprugom Randeom Gerberom te djecom Kaiom i Presleyem. Prije toga bila je na Olimpijskim igrama u Parizu gdje je privukla mnogo pozornosti iako je bila odjevena dosta jednostavno – na sebi je imala bijele hlače i tamnoplavu majicu bez rukava. Komentari ispod njezinih slika najčešće su pozitivni i mnogi hvale njen izgled. No ono što je mnoge najviše iznenadilo je fotografija koju je objavila prije četiri dana. Naime, Cindy je pozirala u pidžami, a na licu nije imala ni trunke šminke. "Koža ti izgleda savršeno", "Najljepša žena na svijetu", "Ti si boginja", "Prelijepa si i bez šminke", "Savršena si", "Prirodna ljepotica", "Moj idol i dalje je prekrasan", "Izgledaš svježe i slatko", pisali su joj pratitelji.

Cindy Crawford u 90-ima bila je jedna od najljepših žena na svijetu te njezino lice nikada nije silazilo s naslovnica časopisa. Bila je članica slavne petorke supermodela koja je nosila revije za sve najpopularnije i najcjenjenije dizajnere tog vremena. Crawford je ove godine proslavila svoj 58. rođendan i još uvijek izgleda sjajno, a na njezinu licu i tijelu gotovo da se i ne vide se tragovi starenja. Ova žena u to vrijeme bila je jedna od onih koje su mnogima bile uzor.

Djevojke su crtale na lice madež poput njenoga, a u kućama koje su imale VHS jedna od kaseta zasigurno je bila videokaseta ''Shape Your Body Workout'' na naslovnici koje Cindy pozira u crvenom jednodijelnom kupaćem kostimu koji podsjeća na one iz ''Spasilačke službe''.

Danas je u poduzetničkim vodama, napisala je nekoliko knjiga, a prošle godine u devetom mjesecu izašao je i njen dokumentarac ''The Supermodels'' u kojem je sa svojim kolegicama govorila o životima manekenki koje su preokrenule modnu industriju. Naomi Campbell, među ostalima, bila je zvijezda dokumentarne serije ''Supermodeli'', koja prati njezinu karijeru, ali i kultne karijere njezinih slavnih kolegica. Seriju je režirala dvostruka Oskarovka Barbara Kopple, dok su za izvršnu produkciju bili zaduženi Brian Grazer i Imagine Documentaries Rona Howarda.

"Moje sestre Christy, Linda, Cindy i ja izuzetno smo oduševljene što ćemo moći sa svijetom podijeliti svoju priču, a za sve to ne mogu biti bolji partneri od Briana Grazera i Rona Howarda. Oživiti ovakav projekt s njima jest ostvarenje sna, jer smo znali da će poštovati i cijeniti našu priču", rekla je Naomi govoreći o svom novom pothvatu.

"Nadamo se da će naše putovanje viđeno u ovoj dokumentarnoj seriji potaknuti, motivirati i nadahnuti mlade ljude širom svijeta. Radujemo se ovoj velikoj avanturi s redateljicom Barbarom Kopple", dodala je.

Cindy je tada na svom Instagramu podijelila da je uzbuđena zbog toga što je imala prilike ponovno se okupiti sa svojim prijateljicama kako bi se u isto vrijeme proslavilo, ali i ispitalo kako su supermodeli nadišli tradicionalnu percepciju i ograničenja modelinga u modnoj industriji tijekom vremena.

"Uz potporu 'Imagine Documentaries' i nagrađivane redateljice Barbare Kopple, planiramo istražiti dinamične osobnosti i pomake u medijima i kulturi koji su pomogli u oblikovanju i definiranju ovog kultnog doba", kazala je uzbuđena manekenka. Serija je u četiri dijela ispitala kako ljepotice danas rade, ne samo u modnoj industriji već u aktivizmu, filantropiji i biznisu, te kako su popločile put za sljedeću generaciju. Dodajmo i to da je Cindy u braku s Randeom Gerberom od 1998. te ima dvoje djece – Presleya i Kaiu, koja je kao i Grace odlučila karijeru graditi u istoj industriji kao i njena majka.

