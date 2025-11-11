Tko je najzgodnija žena srpskog nogometa? Obožava hrvatsku obalu, a njezine izazovne fotke obaraju s nogu

Sanja Kružević godinama nosi titulu najljepše žene srpskog nogometa, koju su joj dodijelili tamošnji mediji. Kao atraktivna glasnogovornica kluba Vojvodina iz Novog Sada, redovito privlači pažnju javnosti, kako na sportskim događanjima, tako i na društvenim mrežama. Njezina popularnost neprestano raste, što potvrđuje i preko 112 tisuća pratitelja na Instagramu. Svaka njezina objava, bilo da se radi o trenucima iz kluba ili privatnim fotografijama s putovanja, redovito izaziva lavinu komentara i lajkova obožavatelja novosadskog kluba.

Ova zanosna brineta poznata je kao velika ljubiteljica putovanja, a njezin je profil prepun atraktivnih prizora s egzotičnih destinacija poput Tajlanda, Sejšela i Zanzibara, gdje često pozira u zavodljivim izdanjima. Kružević očito voli i hrvatsku obalu pa se na njezinom profilu mogu pronaći i uspomene s ljetovanja na Korčuli, Braču, Hvaru te u Istri. Tako je prije četiri godine na Instagramu objavila izazovne fotografije s Visa, a u rujnu ove godine javila se iz predivne korčulanske starogradske jezgre.

Osim što plijeni pažnju izgledom, Sanja je nedavno najavila i novi poslovni izazov, čime pokazuje i svoju poduzetničku stranu. Odlučila je pokrenuti vlastiti online fitness program, što je logičan korak s obzirom na sportski način života. Ovim potezom planira svoju strast prema vježbanju podijeliti sa širom publikom i pomoći im da postignu vlastite fitness ciljeve.

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, poznato je da je bila u vezi s golmanom Emilom Rockovom, koji je također branio za FK Vojvodina te je bio jedan od heroja kluba prilikom osvajanja Kupa Srbije 2020. godine. Kružević danas nastavlja intrigirati javnost i s pravom nosi titulu jedne od najatraktivnijih osoba na regionalnoj sportskoj sceni.