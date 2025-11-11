Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZGODNA GLASNOGOVORNICA

Tko je najzgodnija žena srpskog nogometa? Obožava hrvatsku obalu, a njezine izazovne fotke obaraju s nogu

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 08:00

Ova zanosna brineta poznata je kao velika ljubiteljica egzotičnih putovanja, a Kružević očito voli i hrvatsku obalu pa se na njezinom profilu mogu pronaći i uspomene s ljetovanja na Korčuli, Braču, Hvaru te u Istri

Sanja Kružević godinama nosi titulu najljepše žene srpskog nogometa, koju su joj dodijelili tamošnji mediji. Kao atraktivna glasnogovornica kluba Vojvodina iz Novog Sada, redovito privlači pažnju javnosti, kako na sportskim događanjima, tako i na društvenim mrežama. Njezina popularnost neprestano raste, što potvrđuje i preko 112 tisuća pratitelja na Instagramu. Svaka njezina objava, bilo da se radi o trenucima iz kluba ili privatnim fotografijama s putovanja, redovito izaziva lavinu komentara i lajkova obožavatelja novosadskog kluba.

Ova zanosna brineta poznata je kao velika ljubiteljica putovanja, a njezin je profil prepun atraktivnih prizora s egzotičnih destinacija poput Tajlanda, Sejšela i Zanzibara, gdje često pozira u zavodljivim izdanjima. Kružević očito voli i hrvatsku obalu pa se na njezinom profilu mogu pronaći i uspomene s ljetovanja na Korčuli, Braču, Hvaru te u Istri. Tako je prije četiri godine na Instagramu objavila izazovne fotografije s Visa, a u rujnu ove godine javila se iz predivne korčulanske starogradske jezgre. 

Osim što plijeni pažnju izgledom, Sanja je nedavno najavila i novi poslovni izazov, čime pokazuje i svoju poduzetničku stranu. Odlučila je pokrenuti vlastiti online fitness program, što je logičan korak s obzirom na sportski način života. Ovim potezom planira svoju strast prema vježbanju podijeliti sa širom publikom i pomoći im da postignu vlastite fitness ciljeve.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere
1/49

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, poznato je da je bila u vezi s golmanom Emilom Rockovom, koji je također branio za FK Vojvodina te je bio jedan od heroja kluba prilikom osvajanja Kupa Srbije 2020. godine. Kružević danas nastavlja intrigirati javnost i s pravom nosi titulu jedne od najatraktivnijih osoba na regionalnoj sportskoj sceni.
Ključne riječi
showbiz Srbija glasnogovornica nogomet Sanja Kružević

Komentara 4

Pogledaj Sve
GA
Gala385
09:21 11.11.2025.

Još malo becti iz pašaluka, ne postoji niti jedna druga susjedna država.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
08:53 11.11.2025.

Kakav je ovo naslov? Koga u Hrvatskoj to zanima. A najzgodnija žena danskog nogometa?

CO
coolman
09:12 11.11.2025.

Šta je ovo? Izložba "Lijepe žene", ako su iz Srbije, zabranjena je u Hr!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja