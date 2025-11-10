Naši Portali
IZDRŽAVANJE KAZNE

FOTO Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec

Zagreb: Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/12
Autori: Večernji.hr, Željko Draženović/Hina
10.11.2025.
u 22:13

Bivša ministrica trebala se javiti u Centar za dijagnostiku još 6. listopada, no zatražila je odgodu zbog poslovnih obaveza.

Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla je u ponedjeljak navečer u Remetinec, gdje će započeti izdržavanje zatvorske kazne. Prije ulaska u kaznionicu kratko je mahnula okupljenim novinarima.

Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena je žalba bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa se u remetinečki zatvor morala javiti 10. studenoga, potvrđeno je s tog suda.

Po riječima glasnogovornika Županijskog suda u Vukovaru Gorana Miličevića, Žalac se do ponoći 10. studenog morala javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softwer.  Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nema pravne osnove za novu žalbu.

U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu. Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

FOTO Pogledajte kako je izgledao dolazak Gabrijele Žalac u Remetinec: Mahala je i poslala pusu
Zagreb: Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec
1/18

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.
Ključne riječi
Remetinec Gabrijela Žalac afera Softver

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
22:22 10.11.2025.

Što to treba da je glavna vijest. I treba da ide u zatvor to je upozorenje svima koji kradu iz EU fondova i tako da znaju da EU vidi sve što Hrvatsko pravosuđe ne želi da vidi. .Ovo je primjer da EU bolje radi u slučaju korupcije što naši ne žele vidjeti. Ovdje su naše institucije podbacile.

IS
istokdole
22:35 10.11.2025.

Njoj to dodje ko život na vagi...drži se Gabi, a muž ima da šverca telece medaljone i janjetnu u zatvor.

Avatar Ričard
Ričard
23:19 10.11.2025.

Eli davala autograme

GORDAN GRLIĆ RADMAN KOD SUGIONA

Službeni posjet Indoneziji: Hrvatska jača svoje prisustvo i gospodarsku suradnju u jugoistočnoj Aziji

Tijekom posjeta ministar Grlić Radman posjetio je i sjedište ASEAN-a, gdje se sastao s glavnim tajnikom Kaom Kimom Hournom. Razgovaralo se o ulozi ASEAN-a u očuvanju regionalne stabilnosti, te o daljnjem razvoju suradnje Hrvatske s državama jugoistočne Azije. Hrvatska je ponovno izrazila namjeru pristupanja Ugovoru o prijateljstvu i suradnji (TAC), čime bi se formaliziralo njezino dublje uključivanje u regionalne procese.

