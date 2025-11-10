FOTO Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec

Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla je u ponedjeljak navečer u Remetinec, gdje će započeti izdržavanje zatvorske kazne. Prije ulaska u kaznionicu kratko je mahnula okupljenim novinarima.

Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena je žalba bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa se u remetinečki zatvor morala javiti 10. studenoga, potvrđeno je s tog suda.

Po riječima glasnogovornika Županijskog suda u Vukovaru Gorana Miličevića, Žalac se do ponoći 10. studenog morala javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softwer. Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nema pravne osnove za novu žalbu.

U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu. Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.