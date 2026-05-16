Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STASITI KAŠTELANIN

FOTO Tko je menadžer Lelekicama? Natjecao se u našem Big Brotheru i visok je preko dva metra

Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera
Foto: Filip Kos/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
16.05.2026.
u 19:53

Kaštelanin Tomislav Roso, danas jedno od najspominjanijih imena na domaćoj glazbenoj sceni i autor stihova "Andromede", bio je kandidat Big Brothera iz 2018. godine

Brojimo posljednje sate do velikog finala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije, u kojem će hrvatske predstavnice, grupa Lelek, s pjesmom "Andromeda" nastupiti 13. po redu. Uzbuđenje je tim veće jer Lelekice kotiraju visoko na kladionicama.Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso. Ovaj Kaštelanin, danas jedno od najspominjanijih imena na domaćoj glazbenoj sceni i autor stihova "Andromede", bio je kandidat Big Brothera iz 2018. godine. Zanimljivo, na ovogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama. Danas vodi kreativni smjer hrvatskih predstavnica na Euroviziji te sudjeluje u produkciji i menadžmentu sastava.

Foto: HRT screenshot

Kada je ulazio u Big Brother Roso je rekao kako ga prijatelji zovu Rosy. Visok je čak 205 centimetara, a isticao je tada kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav je tada rekao kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Za sebe je govorio kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik. 

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera
1/99

Podsjetimo, za pobjedu na Euroviziji borit će se ukupno 25 izvođača, a samo će jedan od njih svojoj zemlji donijeti prestižnu eurovizijsku pobjedu. Među finalistima je i Hrvatska, a od zemalja iz regije u završnicu se plasirala i Srbija. Nakon objave svih finalista ažurirano je i stanje na eurovizijskim kladionicama. Hrvatska je, kako su mediji ranije izvještavali, pala s 11. na 15. mjesto, dok je Srbija, prema posljednjim podacima, na 20. mjestu. Na vrhu kladionica i dalje uvjerljivo stoji Finska, kojoj se trenutačno predviđa 41 posto šanse za pobjedu. Slijedi Australija s 22 posto, dok je na trećem mjestu Grčka sa sedam posto izgleda za osvajanje prvog mjesta.
Ključne riječi
Tomislav Roso menadžer Lelek Eurovizija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!