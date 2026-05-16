FOTO Tko je menadžer Lelekicama? Natjecao se u našem Big Brotheru i visok je preko dva metra

Brojimo posljednje sate do velikog finala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije, u kojem će hrvatske predstavnice, grupa Lelek, s pjesmom "Andromeda" nastupiti 13. po redu. Uzbuđenje je tim veće jer Lelekice kotiraju visoko na kladionicama.Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso. Ovaj Kaštelanin, danas jedno od najspominjanijih imena na domaćoj glazbenoj sceni i autor stihova "Andromede", bio je kandidat Big Brothera iz 2018. godine. Zanimljivo, na ovogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama. Danas vodi kreativni smjer hrvatskih predstavnica na Euroviziji te sudjeluje u produkciji i menadžmentu sastava.

Kada je ulazio u Big Brother Roso je rekao kako ga prijatelji zovu Rosy. Visok je čak 205 centimetara, a isticao je tada kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav je tada rekao kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Za sebe je govorio kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik.

Podsjetimo, za pobjedu na Euroviziji borit će se ukupno 25 izvođača, a samo će jedan od njih svojoj zemlji donijeti prestižnu eurovizijsku pobjedu. Među finalistima je i Hrvatska, a od zemalja iz regije u završnicu se plasirala i Srbija. Nakon objave svih finalista ažurirano je i stanje na eurovizijskim kladionicama. Hrvatska je, kako su mediji ranije izvještavali, pala s 11. na 15. mjesto, dok je Srbija, prema posljednjim podacima, na 20. mjestu. Na vrhu kladionica i dalje uvjerljivo stoji Finska, kojoj se trenutačno predviđa 41 posto šanse za pobjedu. Slijedi Australija s 22 posto, dok je na trećem mjestu Grčka sa sedam posto izgleda za osvajanje prvog mjesta.