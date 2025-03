FOTO Stjepan Hauser izgradio raskošnu vilu do mora, a ovaj par živi u 1500 kvadrata u srcu metropole

Mnoge od nas često oduševe luksuzni interijeri domova svjetski poznatih zvijezda, a ti profinjeni prostori često postaju predmet naših divljenja i maštanja. No, premda se možda čini da su takvi domovi rezervirani samo za globalne ikone, nije tajna da i uspješni Hrvati posjeduju impresivne nekretnine koje zaslužuju pažnju. Mnoge hrvatske zvijezde s vremena na vrijeme otvore vrata svojih privatnih prostora, dopuštajući nam da zavirimo u njihove domove. Bilo kroz objave na društvenim mrežama, intervjue ili specijalizirane časopise, imali smo priliku vidjeti kako izgledaju njihovi domovi, a ti interijeri, jednako kao i oni svjetski poznatih, oduševljavaju svojim sofisticiranim dizajnom, modernim namještajem i pažljivo biranim detaljima. Ove nekretnine postale su pravi pokazatelj stila, bogatstva i osobne estetike tih javnih osoba, a njihov luksuz ne zaostaje za onim na svjetskoj sceni.

Nina Badrić

Glazbena diva Nina Badrić ponekad uhvati slobodnog vremena od nastupa, a ova Zagrepčanka ljeti voli otputovati na Hvar, točnije u svoju vikendicu u Jelsi. To mjesto zove svojim drugim domom, a nekoliko ga je puta pokazala i na društvenoj mreži Instagram. Pokazala je svoju predivnu tirkiznu kuhinju, u dnevnom boravku pak dominira crvena boja, a kuća joj obiluje cvijećem i mirisnim svijećama. Dosita se osjeti ugođaj topline... Pjevačicu su mnogi pohvalili kako ima odličan ukus za uređenje doma, a sve je definitivno i skladno u njezinu raju na otoku.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka

Naša glazbenica i bivši nogometni reprezentativac uživaju u svojoj luksuznoj vili od 1500 četvornih metara, a u njoj uživaju Franka, Vedran te njihovo dvoje djece – sinčić Viktor te kćerkica Greta, baš kao i njihov obiteljski psić. Njihova je vila u srcu metropole procijenjena na više od dva milijuna eura, pisali su svojedobno domaći mediji, a Franka s vremena na vrijeme zna objaviti pokoji detalje njihove luksuzne vile o kojoj drugi definitivno mogu samo sanjati. Dala je uvid u neutralne stepenice i nesvakidašnje vaze, a dok je uživala s kćeri, pokazala je dnevni boravak. Vila je rad arhitekata Zorana Zidarića i Tomislava Ćurkovića, a bila je nominirana za nagradu Drago Galić, koja se dodjeljuje za najuspješnije godišnje ostvarenje na području stambene arhitekture.

Severina Vučković

Definitivno jedna od najpopularnijih pjevačica Severina Vučković rijetko dijeli fotografije svog splitskog stana na Žnjanu, no nekoliko puta je ipak napravila tu iznimku te za blagdane ili neka pogodna slavlja bi ih i objavila na društvenoj mreži Instagram. Tako smo nekoliko puta imali priliku i zaviriti u djelić njezina doma, kada je pozirala s majkom Anom, najvećom joj podrškom. Tako je na Instagramu pokazala ključne komade namještaja i otkrila svima da je sve uređeno s puno ukusa.

Stjepan Hauser

Svjetski poznati violončelist Stjepan Hauser redovito objavljuje fotografije i videe prekrasnih krajolika. U blizini Pule ima vilu, a prije nekoliko godina pokazao je to moderno zdanje. Nekretnina je prvi red do mora, a ima i bazen, zelene površine oko kuće, ali i teren s pijeskom za odbojku. – Konačno sam našao neku svoju oazu mira. Osam godina smo bili na turneji po svijetu, konstantno, jurnjava, ludnica, nikad vremena za sebe, da predahneš, da udahneš, malo da se okreneš sebi i da počneš malo da uživaš u svemu stečenom. Uzalud sav uspjeh i sva lova ovog svijeta ako ne stigneš uživati u tome. I ja sam odlučio da napokon počnem živjeti život onako kako treba – otkrio je jednom prilikom za IN magazin. Svoj dom Stjepan je svojedobno nazvao i svetim mjestom te kako je njegovo "pravo sidro" zapravo u Istri, gdje je prohodao i odrastao.

