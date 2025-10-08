FOTO Slavna glumica neprepoznatljiva na Tjednu mode! 'Tko je ova osoba? To nije ona!'

Dolazak slavne glumice Emme Stone na reviju modne kuće Louis Vuitton za kolekciju proljeće/ljeto 2026. trebao je biti još jedan elegantan trenutak na pariškom Tjednu mode, no pretvorio se u pravu internetsku senzaciju. Dugogodišnja ambasadorica brenda zauzela je svoje mjesto u prvom redu odjevena u sofisticirani komplet – krem pleteni džemper i midi haljinu, koje je uparila s crnom kožnom torbom, špičastim salonkama i uglatim sunčanim naočalama. Ipak, njezin stajling pao je u drugi plan zbog onoga što je šokiralo obožavatelje diljem svijeta – njezina lica. Društvene mreže preplavile su fotografije 36-godišnje glumice, a mnogi su tvrdili da izgleda "potpuno drugačije" i da je gotovo neprepoznatljiva. Ubrzo su krenula nagađanja o mogućim estetskim zahvatima, a komentari su se nizali nevjerojatnom brzinom.

Rasprava se rasplamsala nakon što su se pojavile fotografije na kojima pozira s Lisom iz popularne grupe Blackpink. "Pogodio/la bih deset različitih ljudi prije nego što bih pomislio/la da je ovo Emma Stone", napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili još direktniji: "To NIJE Emma Stone" i "Tko je ova osoba?". Neki su otišli toliko daleko da su se zapitali je li glumica u programu zaštite svjedoka. Ubrzo su se pojavile i konkretne spekulacije o tome što je mogla promijeniti na svom licu. Najčešće su se spominjali "fox eye" ili "cat eye" lift, poznat kao kantoplastika, zahvat kojim se podižu vanjski kutovi očiju, te blefaroplastika, operacija uklanjanja viška kože s kapaka. "Još jedna princeza spuštenih kapaka izgubljena u blefarokalipsi", glasio je jedan od viralnih komentara, dok su drugi spominjali filere za usne i botoks kao moguće razloge njezina izmijenjena izgleda.

Dok je jedna strana interneta secirala svaki milimetar njezina lica, druga je stala u njezinu obranu, tvrdeći da je za sve krivo loše osvjetljenje, distorzija objektiva fotoaparata ili jednostavno nepovoljan kut snimanja. "Osvjetljenje joj je izobličilo lice. Ona je ista prelijepa žena kao i uvijek", komentirali su njezini branitelji. Ipak, rasprava nije utihnula, a neki su se prisjetili i videa jednog estetskog liječnika koji je ranije ove godine tvrdio da se glumica podvrgnula gornjoj blefaroplastici i liftingu srednjeg dijela lica, što ona nikada nije potvrdila. Bez obzira na to je li riječ o estetskim korekcijama ili samo igri svjetla i sjene, jedno je sigurno – pojava Emme Stone postala je glavna tema Tjedna mode u Parizu.

Osim lica, veliku je pažnju privukla i njezina nova frizura. Nakon višemjesečnog nošenja kratke pixie frizure, glumica je debitirala s elegantnim i lepršavim bobom, najdužom kosom koju je imala u posljednje vrijeme. Njezina frizerka i dugogodišnja suradnica Mara Roszak opisala je stil kao "uglađen i šik", savršen za Pariz. "Emina kosa izrasta u tako šik stil, oblikujemo je usput i apsolutno volimo svaku fazu", izjavila je Roszak za Vogue. Za postizanje izgleda koristila je ulje za stiliziranje kako bi stvorila sjaj i glatkoću, a nakon feniranja blago je izvila vrhove prema van kako bi frizuri dala mekoću i definiciju. Cjelokupan dojam, prema riječima frizerke, bio je "pomalo '90-e, a opet vrlo moderan", što se savršeno uklopilo u atmosferu revije koja spaja klasičnu parišku raskoš s modernim dizajnom.

Ono što mnogi ne znaju jest da je Emmin nedavni pixie stil zapravo bio prijelazna faza nakon drastične transformacije za ulogu. Glumica je, naime, u potpunosti obrijala glavu za potrebe snimanja novog filma Yorgosa Lanthimosa, "Bugonia". Iako je tijekom snimanja skrivala izgled perikama i šeširima, nedavno je u intervjuu priznala da je uživala u tom iskustvu. "Nema boljeg osjećaja na svijetu", rekla je. "Prvo tuširanje nakon što obrijete glavu? O moj Bože, to je nevjerojatno." Dodala je kako joj je žao što nije mogla češće izlaziti u javnost s potpuno obrijanom glavom, smatrajući da bi to bilo zabavno. Novi pariški bob stoga predstavlja elegantan povratak u "tim bob", zajednicu kojoj su se nedavno pridružile i zvijezde poput Sofije Richie Grainge i Selene Gomez.

Iako je s profesionalne strane hrabro prihvatila brijanje glave, trenutak prije same transformacije bio je iznimno emotivan. Glumica je otkrila da je "briznula u plač u svojoj prikolici" neposredno prije snimanja scene. Razlog nije bila njezina kosa, već sjećanje na majku Kristu, koja je također obrijala glavu tijekom borbe s rakom dojke. "Ona je učinila nešto uistinu hrabro", pomislila je Emma u tom trenutku, uspoređujući majčinu borbu sa svojim glumačkim zadatkom. "Ja samo brijem glavu." Njezina majka, koja je uspješno pobijedila bolest, pružila joj je podršku na neočekivan način. "Mama mi je rekla: 'Tako sam ljubomorna. Želim ponovno obrijati glavu!'", podijelila je glumica, dodajući dirljivu i osobnu notu priči o svojoj najnovijoj filmskoj ulozi.

Tijekom odrastanja kose, Emma je eksperimentirala i s bojom. Nakon što je obrijala glavu, njezina kratka kosa bila je pepeljasto smeđa. Međutim, kako je rasla, glumica se vratila prepoznatljivim crvenkastim tonovima. Iako je prirodna plavuša, Emma Stone godinama je sinonim za crvenu kosu, ponajviše zahvaljujući ulogama poput one u filmu "La La Land". Njezina koloristica Tracey Cunningham nedavno je kreirala nijansu koju je nazvala "spiced sienna" (začinjena sijena), opisujući je kao "svjetlucavi bakreni kesten" koji zrači toplinom i dubinom. Za pariški Tjedan mode odabrala je nešto tamniju, jesensku verziju te boje, potvrđujući još jednom da, bez obzira na dužinu i stil, ostaje vjerna crvenim nijansama koje su postale njezin zaštitni znak.