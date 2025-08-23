Poznatoj glumici estetske korekcije zamalo su uništile život: Doživjela sam tragičnu situaciju, pažljivo birajte liječnika

Turska glumica Mine Tugay (47) već je osvojila srca hrvatske publike kroz svoju ulogu u seriji "Tuđi život", a njezin talent potvrđen je sudjelovanjem u brojnim televizijskim hitovima. Obrazovana na prestižnom Državnom konzervatoriju u Istanbulu i s magisterijem iz glume s Bahçeşehir sveučilišta, Mine je svoju profesionalnu putanju započela u kazalištu. Uskoro ćemo je gledati u seriji "Skrivena sudbina" na Novoj TV, gdje majstorski tumači kompleksan lik Emel.

U iskrenom razgovoru, Mine je podijelila što ju je privuklo ovoj seriji, a progovorila je i o svojoj kreativnoj filozofiji. Isto tako se dotaknula i iskustva s estetskim zahvatima zbog kojih je bila na meti "hejtera". Za početak je objasnila što ju je privuklo liku Emel koju tumači u seriji. – Radnja i način pripovijedanja serije "Skrivena sudbina", kao i senzibilnost prema temama obitelji, kao glumicu me oduševljavaju. Gledatelj će, kroz realističan pristup, preispitati neke pojmove i pronaći mnogo toga što se tiče obitelji i čovjeka. Lik koji tumačim, Emel, žena je koja želi imati kontrolu, ne boji se reći što misli i ima visoko podignutu glavu zbog toga što je prošla u svojoj prošlosti.

Podijelila je da je njezino zlatno pravilo da bude uspješna i ostavi trag u svom poslu – originalnost. – Biti originalan... Originalnost osobe, njezine jedinstvene ideje i ustrajnost u njima, bez obzira na okolnosti, zajedno s vjerom i iskrenošću – donose uspjeh. Namjerno ostati dobar unatoč zlu, ostati vjeran sebi usprkos svim napadima.

Što se tiče žena koje tek započinju karijeru, Mine kaže da je bitno učiti iz dobrih, ali i loših situacija. – Od svake dobi, sloja i iskustva može se naučiti mnogo lekcija. Imati perspektivu koja sve to može pretvoriti u zabavno iskustvo, učiti i iz dobrih i iz loših situacija te s planom u kojem je cilj stalni napredak. Učenje je putovanje koje nikada ne završava, zato uživajte u njemu – poručila je brojnim fanovima.

Komentirala je i što je njezina najveća motivacija. – Uvijek sam voljela biti na putu. Ponekad se dogode bolna, ponekad zabavna, a ponekad obeshrabrujuća iskustva, ali i ta iskustva nose svoje lekcije. Najvrednije je ne odustati i ponovno se iznova stvarati. Mogu dodati i to: ne gubiti fokus i biti hrabra.

Dodala je i da su jedini gubitak vremena u njezinu životu bila prijateljstva, veze i poslovi koje nije sama birala. – Jedini gubitak vremena u mom životu su stvari kojima sam bila izložena, a da ih sama nisam izabrala. Ni za prijateljstva, ni za veze, ni za posao koji sam radila, ni za vrijeme koje sam posvetila sebi – dakle, za vlastite izbore – nikada nisam zažalila, jer sam ja to odabrala i uvijek bila u onome što mi je odgovaralo.

Glumica kaže i da puno razmišlja o tome kako joj je bitno da bude mentalno i tjelesno uravnotežena, ali i da joj je priroda velika inspiracija jer ima vlastitu harmoniju i može opstati bez čovjeka. Nije tajna da je svojedobno bila na meti kritičara zbog izgleda, a sada je odlučila podijeliti što joj se stvarno dogodilo i zašto je bila prisiljena podvrgnuti se estetskim operacijama.

– Budući da je većina kritika dolazila bez stvarnog poznavanja situacije, želim pojasniti. Samo ja znam s kakvim ozbiljnim zdravstvenim problemima sam se borila. Naravno da su okrutne kritike bile bolne, ali zbog zdravlja više sam gluha na njih. Prije mnogo godina operirala sam nos – nikada nisam požalila. No, prošle godine doživjela sam vrlo tragičnu situaciju. Više od deset godina borila sam se s problemom ispod lijevog oka. Kada je došlo do "smrzavanja" filera, koji mnoge žene koriste, i budući da tada nije postojala supstanca za otapanje, bila sam prisiljena na operacije. Kako sam i radila, problem smo rješavali tehničkim metodama. To me iscrpilo i kad se pojavio liječnik koji je tvrdio da to može potpuno riješiti, pristala sam. – rekla je i nastavila: – Međutim, taj je liječnik tijekom operacije, prema vlastitom estetskom ukusu, dodao različite filere na moje lice, a mjesecima je tvrdio da je riječ o oticanju. Nakon operacije pojavili su se i problemi s mišićima na donjem kapku. Osim što sam bila ostavljena sama u tom procesu, izgubila sam vrijeme zbog krivih informacija. Taj liječnik je vrlo poznat i stotine žena povjerava mu svoje lice – pa mu vjerujete.

Naglasila je i da je zbog toga ova godina za nju bila psihički jako teška. – Na kraju, nakon mjeseci čekanja i usporedbe fotografija prije i poslije, te nakon što su drugi liječnici potvrdili da je riječ o fileru, kirurg je napokon priznao da je to učinio. Profesor Reha i njegov tim priskočili su mi u pomoć – hvala im, dobro da postoje. 90% problema je riješeno. Filer napravljen masnoćom uzetom iz tijela, nažalost, ne nestaje brzo. Ova prošla godina bila je za mene i psihički jako teška. Na temelju vlastitog iskustva mogu poručiti: bez obzira na to koliko je netko profesor ili popularan, pažljivo birajte svog liječnika. Također sam naučila da je nužno da kod ovakvih zahvata liječnik i pacijent imaju jasno napisan i potpisan dogovor o tome što će se točno raditi. To smatram velikim propustom. Moja je situacija bila vrlo ekstremna, ali da odgovorim: kad bismo živjeli u dobu u kojem ljude prihvaćamo s njihovim manama – a takvo doba nikada nije postojalo – bavili bismo se drugim stvarima – zaključila je.

