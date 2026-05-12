u beču

VIDEO Moćan nastup hrvatskih predstavnica: Grupa Lelek zasjala je u polufinalu Eurovizije

Foto: EBU / Alma Bengtsson / Sarah Louise Benett
Davorka Ćuk
12.05.2026.
u 21:53

Nastupile su kao treće u prvom polufinalu 70. izdanja ovog spektakla

Grupa Lelek nastupila je kao treća u prvom polufinala 70. izdanja Eurovizije. Naše predstavnice izvele su svoju pjesmu "Andromeda". Pjesma je nadahnuta slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

 – Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.

RI
Rimljan
22:09 12.05.2026.

Crven bijel, plav LELEK srce duša Hrvati navek

