FOTO Emotivna promocija: Edi Kiseljak rasplakao publiku autobiografskom pričom o životu s HIV-om
Održana je prva promocija knjige “Ja sam Edi… i to je dovoljno” novinara i autora Edija Kiseljaka, autobiografske ispovijesti koja već danima izaziva snažne reakcije javnosti. Pred prepunom dvoranom održana je večer otvorenog dijaloga o identitetu, stigmi, životu s HIV-om, prihvaćanju i društvu koje još uvijek teško prihvaća različitosti.
Među brojnim uzvanicima bili su Ida Prester, Marco Cuccurin i Hana Hadžiavdagić, koja je s Edijem radila u emisiji Red Carpet, predstavnica Grada Zagreba, predstavnici norveške ambasade, kao i mnogi uzvanici iz medicinskog života Hrvatske.
“Večeras pred vas ne izlazim samo kao autor knjige. Večeras pred vas izlazim kao čovjek koji je godinama učio živjeti u društvu koje u tebi prvo vidi razliku, a tek onda čovjeka”, rekao je Kiseljak na početku govora. Govoreći o životu s HIV-om, diskriminaciji i osjećaju nepripadanja, posebno je naglasio koliko ljudi koji se osjećaju drugačije često žive u strahu i tišini.
“Umorni smo od toga da moramo objašnjavati vlastito pravo na dostojanstvo. Umorni smo od toga da se ljudskost dijeli na ‘naše’ i ‘njihove’”, poručio je Edi. U govoru se obratio i političarima te institucijama. “Ne tražimo privilegije niti poseban tretman. Tražimo ono što svaki čovjek zaslužuje — da može živjeti bez straha da će zbog onoga što jest biti manje vrijedan.”
Dirljivo je bilo na kraju njegova obraćanja. “Ja sam Edi. Homoseksualac sam. Živim s HIV-om. Pišem. Volim. Osjećam. Borim se. Padam i ustajem kao i svi drugi ljudi. I to je dovoljno”, rekao je pred publikom koja ga je nagradila dugim pljeskom.
Na panelu su otvorene i brojne društvene teme koje nadilaze samu knjigu. Anđa Marić iskreno je govorila o pritisku javnosti, životu s autoimunom bolešću i iskustvu majke čiji se sin našao u istražnom zatvoru.
Večer je završila emotivnim obraćanjem Josipe Lisac koja je publici poslala snažnu poruku o ljubavi, slobodi i prihvaćanju. “Ova knjiga je ljubav. Ova prostorija večeras je ljubav. Ali ljubav nisu samo riječi, ljubav moramo pokazivati djelima, jer riječi same nisu dovoljne”, poručila je Josipa.