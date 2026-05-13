FOTO Emotivna promocija: Edi Kiseljak rasplakao publiku autobiografskom pričom o životu s HIV-om

Održana je prva promocija knjige “Ja sam Edi… i to je dovoljno” novinara i autora Edija Kiseljaka, autobiografske ispovijesti koja već danima izaziva snažne reakcije javnosti. Pred prepunom dvoranom održana je večer otvorenog dijaloga o identitetu, stigmi, životu s HIV-om, prihvaćanju i društvu koje još uvijek teško prihvaća različitosti.
Foto: Luka Dubroja
Program je vodio poznati novinar i voditelj Aleksandar Stanković, a u panel razgovoru sudjelovali su Dalija Orešković, Anđa Marić te prof. dr. sc. Josip Begovac.
oseban trenutak večeri bio je i razgovor s Josipom Lisac o ljubavi, slobodi i pravu čovjeka da bude ono što jest.
Među brojnim uzvanicima bili su Ida Prester, Marco Cuccurin i Hana Hadžiavdagić, koja je s Edijem radila u emisiji Red Carpet, predstavnica Grada Zagreba, predstavnici norveške ambasade, kao i mnogi uzvanici iz medicinskog života Hrvatske.
Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je emotivan govor samog autora koji je publika nekoliko puta prekidala pljeskom.
“Večeras pred vas ne izlazim samo kao autor knjige. Večeras pred vas izlazim kao čovjek koji je godinama učio živjeti u društvu koje u tebi prvo vidi razliku, a tek onda čovjeka”, rekao je Kiseljak na početku govora. Govoreći o životu s HIV-om, diskriminaciji i osjećaju nepripadanja, posebno je naglasio koliko ljudi koji se osjećaju drugačije često žive u strahu i tišini.
“Umorni smo od toga da moramo objašnjavati vlastito pravo na dostojanstvo. Umorni smo od toga da se ljudskost dijeli na ‘naše’ i ‘njihove’”, poručio je Edi. U govoru se obratio i političarima te institucijama. “Ne tražimo privilegije niti poseban tretman. Tražimo ono što svaki čovjek zaslužuje — da može živjeti bez straha da će zbog onoga što jest biti manje vrijedan.”
Dirljivo je bilo na kraju njegova obraćanja. “Ja sam Edi. Homoseksualac sam. Živim s HIV-om. Pišem. Volim. Osjećam. Borim se. Padam i ustajem kao i svi drugi ljudi. I to je dovoljno”, rekao je pred publikom koja ga je nagradila dugim pljeskom.
Na panelu su otvorene i brojne društvene teme koje nadilaze samu knjigu. Anđa Marić iskreno je govorila o pritisku javnosti, životu s autoimunom bolešću i iskustvu majke čiji se sin našao u istražnom zatvoru.
Večer je završila emotivnim obraćanjem Josipe Lisac koja je publici poslala snažnu poruku o ljubavi, slobodi i prihvaćanju. “Ova knjiga je ljubav. Ova prostorija večeras je ljubav. Ali ljubav nisu samo riječi, ljubav moramo pokazivati djelima, jer riječi same nisu dovoljne”, poručila je Josipa.
