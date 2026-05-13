FOTO Thompsonova supruga pojavila se u javnosti s ovim poznatim osobama! Evo što je odjenula

Supruga Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, pojavila se na modnoj reviji dizajnerice Snježane Schillinger te je svojim dolaskom privukla pozornost okupljenih. Riječ je o jednom od njezinih rijetkih javnih pojavljivanja, zbog čega je njezin dolazak na događanje bio posebno zapažen. Za ovu je prigodu Sandra odabrala dugu zelenu haljinu na preklop, elegantan model koji laskavo prati liniju tijela. Takav kroj vizualno naglašava figuru, a istodobno pruža dozu profinjenosti i nenametljive elegancije. Kosu je nosila raspuštenu, dok je make-up bio prozračan, prirodan i decentan, u skladu s cijelim izdanjem.

Sandra se nedavno pojavila i u prvim redovima Hoda za život, inicijative koju predvodi Željka Markić. Podsjetimo, protekle subote u Zagrebu je održan "Hod za život", kojem su se pridružili i pjevač Marko Perković Thompson te njegova supruga. Par je zajedno s okupljenima hodao gradom, a njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo.

Thompson je tom prilikom nosio bijelu majicu s natpisom "Hod za život – za život, obitelj i Hrvatsku", dok je Sandra odjenula istu majicu u plavoj boji. Osim njezina sudjelovanja na događaju, pozornost je privukao i modni detalj koji je nosila, crna Louis Vuitton monogram torbica koja se nosi preko tijela. Prema službenoj stranici brenda, cijena tog modela iznosi 2450 eura. Pjevač se tijekom Hoda za život i glazbeno uključio u program te je okupljenima zapjevao.