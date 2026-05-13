'Jel' te zove na ples'

Plesnim hitom Mayales otvaraju novo pop poglavlje

Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šimca

Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop vol.1 Mayalesi predstavljaju novi singl "Jel' te zove na ples" kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. Nazivom posljednjeg albuma Vol.1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti, i evo - rađa se nasljednik Boutique popa i započinje vol.2 izdanje! A što nas čeka u nastavku - pokušao nam je odgonetnuti frontman beda Petar Beluhan.  "Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa, i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo – obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Mayalesa uvijek nepredvidiva avantura." - objašnjava Beluhan koji s gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita.

Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu ima nova članica benda Romana Pavliša (aka Ana Moor) kojoj je plesni ritam novog singla savršeno legao. 

"Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa, i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo – obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Mayalesa uvijek nepredvidiva avantura." - objašnjava Beluhan koji s gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita. Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu ima nova članica benda Romana Pavliša (aka Ana Moor) kojoj je plesni ritam novog singla savršeno legao. A dok novi singl osvaja radijske stanice i digitalne servise, Mayalesi se vraćaju brojnim nastupima uživo. Već ovaj petak nastupaju u Baškoj, na otoku Krku na Festivalu Crna ovca. Sljedeći petak, 22.5. stižu u Ljubljanu u Orto bar, a 12.6. ih očekuje nastup u Zagrebu na festivalu Nesvrstani. 25. lipnja stižu u Osijek 2.7. su na Mostar Summer Festu, 5.7. na Cinehillu u Petrinji, a 10. srpnja u Bjelovaru.
