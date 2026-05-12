UŽIVO Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' ušla u finale Eurosonga!
ANKETA Kako vam se svidio nastup grupe Lelek u prvoj polufinalnoj večeri?
VIDEO Lelekice briljirale, pljušte prve reakcije, pogledajte što se piše
Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena
Eurovizija

Reakcije publike nakon prolaska grupe Lelek u finale: 'Zasluženo, ponosni smo'

Davorka Ćuk
12.05.2026.
u 23:37

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak oduševile su publiku i žiri svojom izvedbom pjesme "Andromeda", a nakon što je otkriveno da prolaze u finale mnogi obožavatelji istaknuli su svoje oduševljenje na društvenim mrežama

Grupa Lelek nastupila je na prvoj polufinalnoj večeri u Beču i osigurala si mjesto u velikom finalu Eurovizije u subotu. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak oduševile su publiku i žiri svojom izvedbom pjesme "Andromeda", a nakon što je otkriveno da prolaze u finale mnogi obožavatelji istaknuli su svoje oduševljenje na društvenim mrežama. "Zasluženo, sretno cure", "Bravooooo!!!!", "Naravno da jesu! I bit će u top 10!", "Ponos", pisali su im. 

Podsjetimo, ovogodišnje, jubilarno, 70. izdanje Eurovizije održava se u austrijskoj prijestolnica nakon pobjede JJ-a prošle godine, a u utorak smo imali priliku vidjeti nastupe ukupno 17 zemalja. Njih 15 borilo se za prolazak u finale, a uz njih su bile i Italija i Njemačka koje svoje mjesto već imaju. Valja naglasiti da su se u finale plasirale i: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. 

Inače, pjesma "Andromeda" nadahnuta je slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

 – Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.

