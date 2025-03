FOTO Poznati trener preživio je 2 infarkta, a sada pokazao kako se promijenio: Potpuno sam izbacio slatko

Trener i influencer Srećko Martinić Srele javio se na Instagramu svojim fanovima i podijelio je objavu u kojoj se dotaknuo života tri mjeseca nakon infarkta. Prošle godine preživio je drugi srčani udar u životu i sada je otkrio što je sve promijenio, od prehrane do načina života. - TRI MJESECA OD INFARKTA. Na današnji dan prije godinu dana imao sam 136 kg, sada 113 kg , 23 kg manje nego prije godinu dana , a sve to zbog toga što valjda u životu trebate neko upozorenje ,,viših sila ,, da ozbiljno shvatiš da život nije prežderavanje , slatkiši, šećer, da nisi besmrtan, da ne možeš ljude promijeniti, da stres nije dobar izbor .... uz svu moju pozitivu, energiju, sav moj silni trening, rezultate i dobar izgled tada, srce i krvne žile trpe i samo rijetki nakon drugog infarkta imaju priliku promijeniti navike i krenuti dalje ispraviti svoje greške - napisao je Srećko i dodao:

- Danas je 3 mjeseca ili 90 dana od brutalnog srčanog udara koji sam samo čudom i brzom intervencijom doktora i medicinskog osoblja hitne preživio. Tog dana isto sam se odlično osjećao i iznenada me pogodio infarkt nakon treninga tada sam imao 132 kg realno u 90 dana skinuo sam skoro 20 kg, potpuno sam izbacio slatko i korigirao prehranu. Dragi ljudi želim vam reci da često stavljamo prioritete na nebitne ljude i stvari, zanemarujemo život dok se ne dogodi zdravstveni problem, na žalost često je tragičan i ne pruža se druga prilika, zato dobro razmislite ne kada ste bolesni, nego kada vam je lijepo i dobro vam ide, da li imate mjere i jeste li ispravni u procesu pogledu zdravlja i stresa. Na najjače batice - zaključio je.

Poznati hrvatski powerlifting trener, Srećko Martinić Srele, doživio je u prosincu 2024. drugi srčani udar u manje od dvije godine. Srele se svojim pratiteljima javio direktno iz bolničke sobe, opisujući dramatične trenutke koji su uslijedili nakon treninga.

- Dogodio se i drugi infarkt, puno teži nego prvi i to danas nakon treninga. Bolovi su bili strašni, znao sam da riskiram jakim treninzima nakon prvog infarkta i ovo se je moralo dogoditi, ali ovakve bolove nikad nisam doživio, no kad su mi rekli da se ugrušak zaustavio i zatvorio stent glavne žile, sreća u nesreći jer mu je falilo par centimetara do srca… Definitivno dobio sam još jednu priliku, užasno me boli, hvala svima na podršci, sve je to život batice, često se zamaramo glupostima, a život prolazi - napisao je Srele u videu objavljenom na društvenoj mreži Tik Tok i pritom kazao da i dalje trpi velike bolove zbog čega su mu liječnici dali nekoliko lijekova.

Srele svojim prijateljima i pratiteljima poručio je kako ne stigne odgovoriti na sve poruke, a ovo su neki komentari podrške napisani na njegovoj objavi na Instagramu: "Ne daj se brate!!!", "Čim izađeš idemo na rigorozan protokol za zdravlje, trebaš nam još barem 25-30 godina prijatelju moj dragi, izgubljeni bi bili bez tebe", "Drži se Srele" "Čuvaj se! Je*** sve, zdravlje je najbitnije", "Drži se prijatelju! Trebao si mirovat poslije prvog , a ti full krcaš i treniraš kao da si imao virozu, a ne infarkt" - pisali su Martiniću njegovi prijatelji. Podsjetimo, Srećko Martinić Srele javnosti je inače poznat kao policajac koji je sudjelovao u uhićenju Mladena Šlogara, osuđenog na 30 godina zatvora za ubojstvo Ivane Hodak. On i kolega uhitili su Šlogara u štaglju pokraj Zaprešića.

