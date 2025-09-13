FOTO Oženio se miljenik publike iz MasterChefa! Njegova teška životna priča dirnula je sve

Proteklog vikenda, Ivo Kežić, jedan od omiljenih natjecatelja prošle sezone MasterChefa, uplovio je u bračnu luku s rukometašicom Ivom Žderić. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz fotografije s vjenčanja i kratku poruku ''Službeno je!'', potvrđujući početak zajedničkog bračnog života.

Među uzvanicima bio je i pobjednik prošlogodišnjeg MasterChefa, Ante Vukadin. Ivo i Ante ostali su bliski prijatelji i nakon showa, a Vukadin je s veseljem podijelio trenutke slavlja, potvrdivši da su prijateljstva sklopljena pod pritiskom kulinarske arene stvarna i dugotrajna. Prizori s vjenčanja ubrzo su osvanuli i na Facebooku.

Podsjetimo, javnost je Kežića upoznala ne samo kroz kuhanje, već i kroz njegovu inspirativnu životnu priču. Naime, rekao je kako se jako rano, već u drugom razredu srednje škole odlučio da je kuhanje njegov poziv jer je znao da ne može osam sati sjediti negdje za kompjuterom. Pričao je i o prometnoj nesreći koju je doživio dok je bio mlad i koliko je nakon toga zahvalan na životu.

- Prometnu nesreću smo doživjeli moj najbolji prijatelj i ja vrlo mladi, još smo išli u srednju školu. Nasreću, preživjeli smo obojica, živi smo, zdravi smo i to je u ovom trenutku najbitnije. Naravno da je ostalo nekih malih posljedica, ali mi se s tim dobro nosimo i to je već neki dio naših života - iskreno govori Ivo i dodaje:

Ivo iz 'Masterchefa' iskreno o prometnoj nesreći: Moj najbolji prijatelj i ja smo bili mladi, još smo išli u srednju

- Nesreća je ostavila neka fizička obilježja, ali me je podigla u psihičkom smislu. Naravno da je onda bilo teško, ali imao sam veliku podršku obitelji i prijatelja da to sve ostavim iza sebe i krenem dalje. Drugačije sam počeo gledati na život, cijenim sve što mi život donese i zahvalan sam dragom Bogu što mi je pružio drugu priliku - ispričao je Kežić. Nakon ove nezaboravne avanture, Ivo se vratio svojoj zaručnici, obitelji i prijateljima, dok je njegov kolega Sergio nastavio natjecanje, spreman za nove izazove.

- Jako sam ponosan na sebe jer stao sam pred žiri čistog obraza i uzdignute glave, i to mi je pobjeda. Čim uđem u kuhinju osjećam se jako dobro i ispunjeno. Mislim da sam jedini kandidat koji je pisao dnevnik svaki dan i jako mi je drago da sam to odlučio raditi. To je dnevnik ispunjen srećom i ljubavi - rekao je sinoć u Masterchefu Ivo Kezić nakon što mu je žiri otkrio kako je on natjecatelj koji napušta show. Njegov je tanjur naišao na kritike chefa Aleksandra Kerekeša čije su jelo replicirali Ivo i njegov kolega Sergio. Dok je Sergio, unatoč vlastitim izazovima, uspio osvojiti naklonost žirija, to nije uspjelo Ivi koji nije krio ponos na svoj trud i iskustvo stečeno u MasterChefu.