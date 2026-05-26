Nataša Janjić Medančić o izazovima roditeljstva: 'Cilj mi je do 18. godine im zabraniti mobitele'

Glumica Nataša Janjić Medančić posljednjih mjeseci briljira u predstavi 'Prima Facie', koja govori o nasilju nad ženama. - Nisam bila ranije neosviještena o tim temama, uvijek sam progovarala o tome jer me se kao majku i ženu to još i više tiče. To mi je bio glumački izazov i divno mi je da sam nakon 25 godina karijere uspjela osjetiti da glumački napredujem i prelazim neke svoje granice i limite koje sam mislila da imam. Pomaknulo je to i neke predrasude u meni kao ženi i čovjeku koji se bavi tom temom i natjeralo me da razgovaram s ljudima o tome. Sve s kojima sam razgovarala motiviralo je da o toj temi promišljaju na drugačiji način, rekla je Nataša za Story.hr. Otkrila je i što joj predstavlja najveći izazov u roditeljstvu s obzirom da je majka dvoje djece, sina Tonija i kćeri Kaje.

- Sretna sam što imam taj paketić, i sina i kćer, pa mogu uspoređivati te rodne razlike. Mi smo zadnja generacija analognih ljudi, tako volim reći. Tehnologija je najviše napredovala s našom generacijom i voljela bih vidjeti što će biti s tim našim klincima koji danas odrastaju s tehnologijom. Trudim se to što dulje držati pod kontrolom, još nemaju pristup tome i cilj mi je do 18. godine zabraniti mobitele, ne znam hoće li mi poći za rukom. Žao mi je da se još uvijek bavimo nekim temama koje su trebale biti passe, ali su još uvijek žive i aktualne. Nekako se nadam da će s njima to stvarno doći na čistinu i da ćemo se tih nekih tema konačno otarasiti. Nadam se da će biti socijalni, empatični, a čini mi se da tehnologija udaljava ljude i čini ih manje emotivnima i socijalnima. To bih voljela izbjeći i nadam se da ću ih odgajati onako old school da ne budu ovi novi robotići, kazala je glumica.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske

Podsjetimo, Nataša Janjić Medančić je nedavno u razgovoru za SLobodnu Dalmaciju otkrila zašto je ne možemo gledati u sapunicama. – Dugo sam odbijala sapunice, a kad sam napokon pristala na jedan takav projekt, zapravo mi je samo potvrdilo ono što sam već negdje osjećala, a to je da glumu ne mogu doživljavati kao svakodnevni posao na koji dolaziš i "proizvodiš" je iz dana u dan. Meni je ljepota ovog posla baš u toj unutarnjoj potrebi, u trenutku kad te nešto stvarno pokrene i kad imaš prostor da nešto izgradiš, istražiš, odigraš do kraja. Sapunice su jedna druga disciplina, traže kontinuitet, brzinu i ogromnu predanost kroz mjesece i tome se iskreno divim jer znam koliko je zahtjevno. Ali ja jednostavno nisam trenutno u tom ritmu, ni vremenski, ni po prirodi rada. Više me privlače forme gdje imam veću kontrolu i gdje se može dogoditi nešto autentično i za mene uzbudljivo – kazala je Nataša.

Monodrama "Prima facie" govori o odvjetnici Tessi koja u kaznenim procesima brani silovatelje. Razumije da silovane žene možda govore istinu, ali u njihovim iskazima traži slabe točke i tako brani svoje klijente. Često ih i oslobađa krivnje. Obrat se događa u trenutku kada je i sama silovana, kada prijavi silovatelja i kada se nađe na sudu u ulozi žrtve. Tada shvaća da je samo njezina riječ protiv njegove, da silovanje nije lako dokazati i da je ženi na sudu iznimno teško u takvim trenucima. "Prima facie" je monodrama PETIT teatra u suradnji sa zagrebačkim teatrom EXIT.