FOTO Nives Ivanišević uživa na odmoru! Objavila je fotku na kojoj je u badiću i pokazala nevjerojatnu liniju

Poznata radijska i televizijska voditeljica, Nives Ivanišević, još je jednom dokazala da je ljeto njezino godišnje doba. Posljednjom objavom na popularnoj društvenoj mreži Instagram, doslovno je zapalila eter i srca svojih brojnih pratitelja. Fotografija koja odiše spokojem, suncem i onim neponovljivim osjećajem jadranske idile, stigla je kao savršeni podsjetnik na ljepote naše obale i na zavidnu figuru koju Nives s ponosom pokazuje. Uz jednostavan, ali moćan opis "Nothing feels better than this..." ( hr:Ništa ne pruža bolji osjećaj...), Nives je sažela sve ono o čemu mnogi sanjaju tijekom dugih zimskih mjeseci – opušteno poslijepodne na brodu, u skrivenoj uvali, daleko od briga i svakodnevne vreve.

Na fotografiji vidimo nasmijanu Nives kako pozira na pramcu gumenjaka, dok se iza nje prostire predivan prizor tipičan za hrvatsku obalu – kristalno čisto more, gusta borova šuma i pokoji usidreni brod u daljini. Odjevena u elegantan prugasti bikini koji savršeno naglašava njezinu preplanulu put i istreniranu figuru, Nives izgleda sretnije i opuštenije no ikad. Velike sunčane naočale i razbarušena kosa dodatno doprinose dojmu ležernosti i potpunog prepuštanja ljetnim radostima. Njezin široki osmijeh govori više od tisuću riječi i jasno poručuje da uživa u svakom trenutku svog zasluženog odmora. Iako lokacija nije precizno navedena, poznato je da Nives sa svojom obitelji, suprugom Goranom Ivaniševićem i sinom Oliverom, provodi kolovoz krstareći Jadranom, a ranije su viđeni na otocima Čiovu i Braču, pa je vrlo vjerojatno da je i ova rajska fotografija nastala u nekoj od skrivenih uvala naših predivnih otoka.

Očekivano, objava je u rekordnom roku prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim, svaki ispunjen divljenjem i pozitivnom energijom. Pratitelji i prijatelji nisu štedjeli na komplimentima, a Nives je još jednom potvrdila svoj status jedne od najomiljenijih osoba na domaćoj javnoj sceni. "Zgodna", "Curetak", "Uhh vrućeeee", samo su neki od kratkih, ali jasnih izraza oduševljenja.

Godina 2025. za Nives je bila ispunjena kako poslovnim obavezama, tako i predivnim privatnim trenucima. Prije ljetovanja na Jadranu, u prvom dijelu godine, sa suprugom Goranom i sinom Oliverom otputovala je na egzotične Maldive, gdje su uživali u pješčanim plažama i tirkiznom moru. No, bez obzira na ljepote dalekih destinacija, Nives se uvijek s jednakim, ako ne i većim, oduševljenjem vraća našoj obali, što njezine objave na društvenim mrežama redovito potvrđuju.