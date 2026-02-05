Ella Dvornik pokazala kako provodi dane u Istri kada mora biti u kući s bivšim suprugom: 'Stres'

"Dobrodošli u moj glamurozni dan", ironično započinje Ella Dvornik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, vodeći pratitelje kroz svoju svakodnevicu u Puli. No, umjesto luksuza i blještavila, Ella prikazuje strogo discipliniranu rutinu koja se, kako kaže, svodi na samo tri lokacije: teretanu, obližnji kafić i povremeni odlazak u restoran. Video prikazuje kišni dan u Istri, što je jedan od pratitelja prokomentirao riječima "A kišurine", a Ella kroz kadrove vožnje, napornog treninga i rada u coworking prostoru pokazuje kako izgleda njezin život kada boravi u Istri. Pogledjte ga OVDJE.

Ovaj fokus na jednostavnost i minimalizam nije slučajan. Poznato je da se Ella nalazi usred javno popraćenog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, a njezin boravak u Istri dio je složenog aranžmana skrbništva nad kćerima. Naime, svaki drugi tjedan Ella iz svog unajmljenog stana u Novom Zagrebu putuje u obiteljsku kuću u Balama, gdje prema privremenoj sudskoj mjeri mora živjeti pod istim krovom s bivšim suprugom, situaciju koju je nedavno opisala kao "apsolutni pakao na zemlji". U tom kontekstu, njezina pulska rutina djeluje kao bijeg i nužan mehanizam za očuvanje mentalne snage. "Nije loše nemati puno opcija jer onda nemaš ni puno distrakcija", poručuje Ella, jasno dajući do znanja da je disciplina njezin način nošenja s teškom životnom situacijom.

FOTO Nekad i sad! Evo kako se Ella Dvornik mijenjala tijekom godina, neke kombinacije su nas iznenadile

Glavni cilj ove rutine, kako Ella otkriva, jest postati "raketa do ljeta". Svojim pratiteljima bez uljepšavanja priznaje da su za njezinu zavidnu figuru zaslužni predani rad, ali i neki manje popularni "sastojci". "I cardio... i stres", napisala je iskreno. Ella u videu pokazuje i slike svoje impresivne forme od prošlog ljeta, naglašavajući kako sada ponavlja isti režim kako bi postigla željene rezultate. Njezin novi fokus na fitness i mentalno zdravlje postao je središnji dio njezinog sadržaja, kroz koji se povezuje s brojnim ženama koje prolaze kroz slične izazove.

Dok se bori s privatnim izazovima, uključujući imovinske sporove oko kuće u Balama, Ella pronalazi snagu u radu i stvaranju novog sadržaja. Posjet coworking prostoru u Puli, koji je u objavi nazvala "divljom lokacijom", pokazuje njezinu potrebu za mirom i produktivnošću izvan napetog obiteljskog okruženja. Kroz ovakve objave, Ella ne samo da dijeli svoju fitness rutinu, već i nudi sirovi uvid u realnost života nakon razvoda, gdje svaki dan predstavlja borbu za normalnost i osobni mir. Njezina sposobnost da otvoreno govori o stresu kao faktoru u vlastitoj transformaciji rezonira s publikom, koja u komentarima pruža podršku i dijeli vlastita iskustva.

Ova objava, naizgled tek običan prikaz jednog dana, zapravo je snažna poruka o otpornosti. Ella Dvornik-Pearce pokazuje da se i u najtežim okolnostima, uz pomoć discipline i jasnog cilja, može pronaći put prema naprijed, čak i ako taj put vodi kroz kišne ulice Pule, daleko od glamura koji se često veže uz njezin život.