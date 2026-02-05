Ovo je bilo stvarno dramatično! Matea iz 'Gospodina Savršenog' iskreno o trenutku kada ju je Karlo izbacio iz showa

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog', jedan od najdramatičnijih trenutaka tijekom brzih spojeva zbio se kada Karlo, unatoč vidljivoj kemiji s Mateom, nije posegnuo za ružom. Kako mu je preostala samo jedna ruža uz još jedan zakazan spoj, Matea je u tom krugu ostala praznih ruku. Ovakav razvoj događaja u potpunosti je zatekao kandidatkinju.

"Izuzetno me iznenadilo što mi Karlo na brzom spoju nije dao ružu. Spoj je protekao savršeno, uočila sam puno sličnosti među nama. Možda čak i iskru", priznaje. Osjećaj da bi njezino sudjelovanje u showu moglo završiti upravo tada bio je vrlo upečatljiv. "U trenutku kada nisam dobila ružu osjećala sam se prazno. Zar stvarno ovdje moja priča završava? Čim sam čula izmotavanje da on ima samo još jednu ružu, ali ima i još jedan dejt, osjetila sam da mi tu ružu neće dati. Kompetitivna sam osoba i u tom trenu sam osjetila poraz", govori Matea.

Ipak, ubrzo dolazi do neočekivanog obrata. Karlo ju je naknadno nazvao, što je potpuno preokrenulo atmosferu večeri. "Karlov poziv me pozitivno šokirao. Nisam ga očekivala...", kaže. Od samog početka telefonskog razgovora naslutila je razlog njegova javljanja. "Čim sam čula tko zove, već sam pretpostavljala zašto zove. Prihvatila sam ružu jer mi se stvarno svidio naš spoj. Nije mi smetalo što je birao između mene i posljednje djevojke jer je to poanta cijele emisije. Da se tako nešto desi u stvarnom životu, bez razmišljanja bih odbila ponudu za nastavkom druženja. Znala sam gdje sam došla!", objašnjava za RTL.hr.

Premda je odlučila nastaviti s upoznavanjem, Matea ima jasna očekivanja od njihova idućeg susreta. "Očekujem na prvom koktel partiju razgovarati s Karlom o toj naknadnoj ruži. Želim od njega čuti jesam li ja stvarno njegov tip djevojke ili sam samo više njegov tip nego posljednja djevojka'. Po njegovom ponašanju i odgovoru ću vidjeti je li mu stvarno stalo", zaključuje.