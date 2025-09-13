FOTO Neviđene fotke pokojne Ene Begović nikog nisu ostavile ravnodušnim! Evo kako su Dikan i ona uživali

Zagrebački poduzetnik Josip Radeljak Dikan na svom Facebook profilu podijelio je nostalgične i dosad neviđene fotografije s pokojnom glumicom Enom Begović. Naime, objavio je fotografije s broda na kojima se vidi kako su uživali u sretnim trenucima, a ponosno su pozirali pored ogromne ulovljene tune koja je težila nevjerojatnih 180 kilograma.

"Slušam danas na vijestima, poslije završenog tunolov natjecanja "Big gamea" kako je teško uhvatiti tunu? Pa se prisjetih... Evo mi se bili u svoje vrijeme zabavljali, u kanalu između Brača i Hvara pa savladali jednu malenu - 180 kilograma", napisao je ponosno Josip Radeljak, a fotografije pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, nedavno je, točnije 15. kolovoza prošlo točno 25 godina otkako je smrtno stradala naša glumačka diva Ena Begović. Godina 2000. trebala je biti godina sreće za Enu Begović. U lipnju se udala za Josipa Radeljaka, a u srpnju rodila kćer Lanu, dan prije 40. rođendana. No, samo 55 dana kasnije, 15. kolovoza, tijekom obiteljskog izleta na Braču, automobil u kojem se nalazila sletio je u provaliju. Držeći Lanu u naručju, Ena je pokušala izaći iz vozila, ali je zadobila smrtonosne ozljede glave. Njezina smrt potresla je cijelu Hrvatsku, ostavivši prazninu na kulturnoj sceni i u srcima onih koji su je voljeli.

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici

Sestra Mia Begović i danas čuva uspomenu na nju, govoreći da Ena živi u njezinim sjećanjima. Rođena u Trpnju na Pelješcu, Ena Begović je u Zagreb stigla kako bi studirala pravo, no sudbina ju je odvela u svijet kazališta. Presudan je bio trenutak kada ju je redatelj Ljubiša Ristić, zapazivši je u blizini kazališta, pozvao na audiciju. U samozatajnoj djevojci prepoznao je karizmu koja će ubrzo osvojiti cijelu regiju.

Njihova kći, mlada Lana Radeljak se u srpnju na društvenim mrežama pohvalila s ružičastom tortom i brojevima "25", a time je otkrila da slavi četvrt stoljeća života. Mnogi Lanu često uspoređuju s njezinom majkom, legendarnom glumicom Enom Begović. - Tata i ja vrlo smo bliski i često mi daje savjete. S obzirom na njegovo bogato iskustvo, uvijek ima što podijeliti sa mnom. Rekla bih da sam mu slaba točka pa mi uvijek pristupa s puno pažnje i podrške - otkrila je za Story.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'

Ova godina donijela joj je i najveću privatnu sreću. U svibnju se zaručila za dugogodišnjeg dečka Antonija Barišića, magistra kemije kojeg je javnost upoznala kao kandidata u showu MasterChef. - Iako je bilo očekivano, ipak je bilo iznenadno, no presretna sam i oduševljena - komentirala je tada.