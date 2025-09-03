Naši Portali
NA ODMORU

FOTO Naša zgodna sportska HRT-ova novinarka pokazala gole noge! Uživa u jednom od naših najljepših gradova

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
03.09.2025.
u 19:57

Pratitelje na Instagramu Mirta Šurjak počastila je serijom fotografija iz čarobnog Cavtata, a prizori koje je podijelila ostavljaju bez daha i savršeno sažimaju ljepotu babljeg ljeta na Jadranu. Iako je objava stigla bez ijedne riječi u opisu, slike su ispričale više od tisuću riječi o Mirtinom zasluženom odmoru.

Poznata sportska novinarka i jedna od mnogima najljepših Hrvatica, Mirta Šurjak, još jednom je dokazala zašto nosi titulu ikone stila i mediteranske ljepote. Nakon iznimno radnog i dinamičnog ljeta, koje je provela prateći sportska i društvena događanja diljem Lijepe Naše, Mirta je odlučila napuniti baterije na samom jugu Hrvatske. Svoje vjerne pratitelje na Instagramu počastila je serijom fotografija iz čarobnog Cavtata, a prizori koje je podijelila ostavljaju bez daha i savršeno sažimaju ljepotu babljeg ljeta na Jadranu. Iako je objava stigla bez ijedne riječi u opisu, slike su ispričale više od tisuću riječi o Mirtinom zasluženom odmoru.

Galerija fotografija koju je objavila vodi nas na putovanje kroz sva osjetila. Centralna fotografija, koja je izazvala najviše divljenja, prikazuje samu Mirtu u opuštenom, ali nevjerojatno elegantnom izdanju. Zavaljena na starim kamenim stepenicama ispred masivnih, tamnozelenih drvenih vrata, Mirta pozira okupana zlatnim zrakama kasnog poslijepodnevnog sunca. Njezin odabir odjeće savršeno se uklopio u ambijent dalmatinskog gradića: nosi profinjeni bijeli čipkasti top bez rukava koji ističe njezinu preplanulu put i vitku figuru, te svijetloplavu kratku suknju koja je u prvi plan stavila njezine zavidno duge i isklesane noge.

Cijelu kombinaciju zaokružila je elegantnim sandalama s visokom potpeticom u boji kože i velikim, modernim sunčanim naočalama koje su joj dale dozu holivudskog glamura. Njezina plava kosa, ležerno puštena, i opušteni osmijeh na licu odavali su dojam potpunog mira i zadovoljstva. Ovaj prizor nije samo modni trenutak, već i slika žene koja zna kako uživati u životu, spajajući jednostavnost mediteranskog okruženja s daškom sofisticiranosti.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

Druga dva kadra iz galerije upotpunjuju priču o hedonističkom bijegu od svakodnevice. Jedna fotografija prikazuje idiličan zalazak sunca nad mirnom uvalom. Nebo prošarano nježnim oblacima, sunce koje se kao vatrena kugla spušta prema horizontu i njegov zlatni odsjaj na površini mora, prošaran siluetama usidrenih brodica, stvaraju atmosferu spokoja i romantike. Treća fotografija posvećena je gastronomskim užicima. U krupnom planu vidimo tanjur s tjesteninom i plodovima mora, vjerojatno škampima i školjkama, u bogatom umaku. Jelo izgleda primamljivo i svjedoči o Mirtinoj ljubavi prema dobroj hrani, neizostavnom dijelu svakog pravog odmora na obali. 

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
1/31

S obzirom na sve navedeno, ne čudi što je njezina objava iz Cavtata izazvala pravu pomutnju među njezinim pratiteljima. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i brojne komentare pune divljenja i podrške. Fanovi su je obasuli komplimentima, a neki od njih posebno se ističu. "Lijep ste Mirta", poručio joj je jedan pratitelj. Drugi su bili kratki i jasni, ostavljajući komentare poput "zgodnica". 

Ključne riječi
noge odmor Dubrovnik Mirta Šurjak HRT showbiz

