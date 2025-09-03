Naš glumac postao je dio tima Hrvatskog radija, a vodio je bitku s teškom ovisnosti. Supruga mu je najveća podrška

Ovaj tjedan Drugi program Hrvatskog radija predstavio je svoje nove emisije i voditelji, a među njima su i Marko Bratoš, Dora Srdar i Hrvoje Kečkeš koji su do nedavno bili voditelji jutarnjeg programa na radiju bravo!. Njihova nova emisija se zove "Doručak" i od listopada je u eteru svakog radnog dana od 6 do 10 sati ujutro. Hrvoje Kečkeš jedan je od najomiljenijih hrvatskih glumaca, poznat po svom osebujnom smislu za humor i iznimnom talentu. Akademiju dramske umjetnosti upisao je 1996. godine, a od 2002. stalni je član ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh. Široj publici ušao je u srce ulogom Kazimira Hrasteka Kaze u popularnoj seriji Bitange i princeze.

Iako privatni život nastoji držati podalje od javnosti, Kečkeš je iskreno govorio o svojoj borbi s ovisnošću. Presudni trenutak dogodio se 2009. nakon jedne predstave, kada je shvatio da mu je potrebna stručna pomoć i odlučio se na liječenje od alkohola. „Alkohol je društveno prihvaćen i teško je prepoznati problem dok ti voda ne dođe preko glave. Kada sam spoznao da želim prestati i riješiti se žudnje, oslobodio sam se. Danas nemam nikakvu potrebu za tim“, ispričao je glumac u podcastu Tatjane Jurić Skip Or Beep. Dodao je kako mu je na odluku presudno utjecala podrška najbližih: „Kad vidiš koliko te ljudi vole i koliko pate zbog tvog problema, shvatiš da moraš učiniti sve da izroniš.“

U svim izazovima, kao i kroz cijelu karijeru, najveća mu je oslonac supruga Vedrana. Njihova ljubavna priča počela je 1998., a šest godina kasnije okrunjena je brakom. Godine 2017. postali su roditelji djevojčice Miše, koja je Hrvoju donijela novu dimenziju radosti i ispunjenja. „Miša mi nije promijenila život, nego ga obogatila. Zajedno uživamo u svakom trenutku roditeljstva“, rekao je u jednom intervjuu. O Vedrani se zna vrlo malo jer par brižno čuva svoju privatnost. No poznato je da su se upoznali na zabavi kada mu je ponudila sendvič – sitnica koja je označila početak njihove velike ljubavne priče. Već sljedećeg dana postali su nerazdvojni, a sve ostalo, kako bi se reklo, povijest je.