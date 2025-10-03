FOTO Naša glumica zablistala u uskoj crnoj haljini u prvom izlasku nakon rođenja kćeri

Glumica Mada Peršić (37) i njezin partner, ugostitelj Darko Kralj, postali su ponosni roditelji djevojčice u kolovozu. Sretnu je vijest glumica podijelila na svom Instagram profilu, objavivši fotografije iz rodilišta koje su odmah raznježile njezine pratitelje. Uz emotivnu objavu otkrila je i neobično i moćno ime koje su nadjenuli svojoj kćeri. "Štrudla je vani. Dobrodošla Dama Kralj. Svijet te čeka", napisala je Mada u toj objavi. Prinovi se, otkrila je glumica prije nekoliko mjeseci, neizmjerno veselila, a ona i partner priželjkivali su upravo djevojčicu. – Moj je partner govorio: "Jedva čekam da budeš trudna, da nam dođe mala Mada", a ja bih odgovarala: "Bit će pola ti, pola ja" – ispričala je tada za Story.

Glumica nakon dolaska prinove još se nije pojavila u javnosti, a to je ispravila sinoć kada je došla na proslavu 25 godina Nove TV. Bio je to prvi Madin izlazak od dolaska Dame, a glumica je zablistala. Mada je nosila usku crnu haljinu i crvene salonke te malu torbicu u obliku srca, a crveni je bio i ruž. Kosu je podigla te je spremno pozirala.

02.10.2025., Zagreb - Event - 25 godina Nove Tv. Nova TV slavi 25 godina postojanja u drustvu partnera i suradnika, obiljezavajci cetvrt stoljeca uspjeha, zajednistva i inovacija na hrvatskom medijskom trzistu. Poznati na crvenom tepihu. Mada Persic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Podsjetimo, da će njezina kći nositi uistinu jedinstveno ime, Mada je najavila još tijekom trudnoće u intervjuu za Gloriju. Tada nije htjela otkriti o kojem se imenu radi, no dala je naslutiti kako je nastalo. – Ime smo već smislili – sigurno ga nijedna beba u Hrvatskoj još nema. Još ga nećemo otkriti, ali bit će to spoj njegova i mojeg imena – rekla je tada, a sada je jasno da je ime Dama kombinacija imena roditelja – Darko i Mada. Svoju je trudnoću, inače, glumica prvi put javno obznanila tijekom sudjelovanja u popularnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", kada su joj u studiju čestitali svi natjecatelji i članovi žirija, a u publici je bila i njezina majka.

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, tijekom trudnoće se osvrnula na neugodne komentare koje je dobivala na račun svog izgleda. – Trudna sam, a oni mi pišu da smršavim? Ovo je vaš znak da se ne obazirete na komentari koje vas žele smanjiti. Danas su mi rekli da smršam dok nosim svoje dijete. Ako si ikad osjetila da ti netko pokušava uzeti svjetlo, sjeti se: tvoje tijelo stvara život. I to je čudo – poručila je tada hejterima u snažnoj videoporuci i oduševila mnoge žene.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

Svoju ljubavnu priču s partnerom Darkom Mada je opisala kao sudbinsku. – On je divan čovjek. Šarmirao me svojim mirom, ljubavlju i time što nije inzistirao da on mene zavede. Bio je potpuno miran, prisutan i uvijek tu. Znala sam ga zagrliti kada bih došla u njegov lokal i uvijek sam se s njim osjećala kao doma, ali i veliko uzbuđenje. Nisam shvaćala da sam zaljubljena sve do 1. ožujka prošle godine kada mi je došla nevjerojatna želja da ga poljubim – ispričala je glumica.

Iako uživaju u ljubavi i zajedničkom životu, vjenčanje im, kako je glumica otkrila, zasad nije prioritet. Par ne želi žuriti s ulaskom u brak te imaju poseban plan za svoj veliki dan. – Vjenčat ćemo se kad naša kćerkica malo poraste, da može s nama dijeliti taj dan i nositi prstenje – otkrila je Mada.