dorian Stipčić

Student solo pjevanja na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji rezerva je na ovogodišnjoj Dori

Foto: Ante Dujmović
VL
Autor
Davorka Ćuk
08.12.2025.
u 23:30

Dorian Stipčić se na natječaj za ovogodišnji izbor za predstavnika na Euroviziji prijavio s pjesmom 13-godišnje autorice Eme Dujmović, a kada je prvi put čuo pjesmu, nije mogao vjerovati.

Dorian Stipčić mladi je pjevač koji se prijavio za Doru. Naime, Dorian se na natječaj za ovogodišnji izbor za predstavnika na Euroviziji prijavio s pjesmom 13-godišnje autorice Eme Dujmović naslova "Loved", a nakon završetka natječaja Dorian slovi kao druga rezerva. Glazbenik kada je prvi put čuo pjesmu, nije mogao vjerovati.

- Prvo nisam mogao vjerovati da je praktički dijete napisalo pjesmu, jer je toliko promišljena, muzikalna i fantastično napisana da sam prvih pola sata bio u šoku. Još sam više sretan i počašćen činjenicom da je Ema izabrala baš mene da izvodim njenu pjesmu. Dat ću sve od sebe da je izvedem i prenesem slušateljima na najbolji mogući način - istaknuo je i dodao da će, ako prođe na Doru, dati sve od sebe.

- Želim svoju, odnosno Eminu pjesmu predstaviti što iskrenije, emotivnije i kvalitetnije. Želim da se osjeti emocija, da se ljudi u publici, kao i gledatelji, mogu poistovjetiti s njome. Nadam se svemu lijepome što bi moglo doći, a dok čekamo rezultate žirija, radit ću na sebi, na svom glasu i na svojim pjesmama, tiho i uporno, s puno zahvalnosti za svaku priliku koja dođe mojim putem. Sretan sam da imam divan tim ljudi oko sebe koji se brinu za svaki detalj oko pjesme, nastupa i ostalih detalja pa se ja stvarno mogu fokusirati na izvedbu i pjevanje - najavljuje ovaj student solo pjevanja na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji kojeg možemo vidjeti i u kazalištu, a upoznali smo ga na "The Voiceu" gdje je bio članom tima Vanna.

- Studiram pjevanje na muzičkoj akademiji u klasi prof. Lidije Horvat-Dunjko. Na četvrtoj sam godini. Moj glazbeni put je počeo tako da sam upisao pjevanje u društvu Naša djeca u Varaždinu, kojeg vodi naša teta Zdenka Knapić, a na nagovor moje prijateljice i brata. Tako je sve krenulo. A kasnije sam shvatio da je pjevanje moj život i da se želim educirati i naučiti što više jer je moj put kazalište, mjuzikl ali i scena - ističe Dorian koji u obitelji ima puno glazbenika: prabaka i baka svirale u klavir, mama harmoniku, a tata gitaru. Zanimljivo je da se i njegov stariji brat Neven također bavi pjevanjem.

Što se kazališta tiče, Dorian nastupa u mjuziklu "Priča sa zapadne strane" u riječkom HNK, kao i u mjuziklu "Jadnici" u zagrebačkoj Komediji te cabaretu "Orient Express" u klubu Kontesa, opereti "Grofica Marica" u varaždinskom HNK i mjuziklu "Cabaret" u HNK2. U svom pretrpanom rasporedu nađe vremena i za putovanja, šetnje, dobru knjigu, svoja tri psa i druženje s prijateljima.

Glazbeni uzori u mu glumcu i pjevači Aaron Tveit i Jeremy Jordan, a pjevačica zbog koje se počeo baviti pjevanjem je Jessie J. Najveća podrška mu je obitelj, a surađivati bi volio sa Zsa Zsom, Damirom Kedžom, Joker Outom, Markom Toljom, Vannom, Ninom Badrić, ali i sa stranim glazbenicima ako bude prilike.

Ključne riječi
Dorian Stipčić novo lice showbiz

Kupnja