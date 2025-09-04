FOTO Naš saborski zastupnik više ne krije vezu s poznatom glumicom! Posvetio joj dirljive riječi: 'Svemire moj'

Zastupnik u Saboru i političar, 45-godišnji Marin Miletić na društvenoj mreži Instagram podijelio je divnu objavu, a koju je posvetio svojoj boljoj polovici, glumici Kristini Krepeli. Naime, Krepela danas slavi svoj 46. rođendan, a dok će Marin, također svoj 46. proslaviti 18. rujna. "Svemire moj. Želim ti svu radost ovog svijeta. Da ostaneš baš takva kakva jesi. Neustrašiva. Kreativna. Predivna. Posebna. Svoja. Hvala ti na svoj tvojoj ljubavi. Sretan ti rođendan Kraljice", napisao je Miletić i svima još jednom dao do znanja da je Kristina njegova bolja polovica. Iako se već nekoliko godina zna da su u vezi te su zajedno viđani u javnosti i na eventima kako izmjenjuju nježnosti, još uvijek za medije nisu govorili o svojoj ljubavi.

Ona mu je ispod rođendanske čestitke i njihove zajedničke fotografije komentirala: "Hvala ti ljubavi moja", a on joj dodao: "Srce moje".

Podsjetimo, nedavno smo pisali o Marinu i Kristini kada su na Instagramu podijelili radosnu vijest povodom posebnog događaja u obitelji – 19. rođendana Marinove starije kćeri Lucije. Emotivni par iskoristio je ovu prigodu da joj uputi javne čestitke. Kristina je na svom profilu objavila sretni post, uz poruku: "Sretan ročkas ljepotice!" – što je oduševilo pratitelje, a Kristina je bila vidno sretna. Inače, Kristina je najpoznatija po svojoj ulozi u kultnoj hrvatskoj seriji "Ne daj se, Nina".

I Marin je podijelio zajedničku fotografiju s Lucijom i uz nju je napisao: "Draga kraljice, neka ti je sretan rođendan ljubavi tatina", uz emotikon srca. Iako su svi znali da je Lucija posebna u očevom životu, ovakva javna gestu pokazuje koliko je Marin ponosan na svoju kćer i koliko je njihova obitelj snažna i bliska. Marin je otkrio i da je povodom rođendana odveo Luciju na sladoled, dodatno naglašavajući njihovu obiteljsku povezanost.

Važno je napomenuti da je Marin sa suprugom Danijelom, koja je tragično preminula u rujnu 2021. godine nakon duge borbe s bolešću, dobio dvije kćeri – Luciju i Martu. Iako je Marin svoju vezu s Kristinom započeo relativno nakon smrti svoje supruge, njegove su kćeri novu partnericu odlično prihvatile. S Kristinom su u prijateljskom i bliskom odnosu, što samo potvrđuje koliko su obitelj i međusobna podrška važni za sve uključene.

Kristina i Marin nisu se libili dijeliti i ranije sretne zajedničke trenutke na društvenim mrežama, često objavljujući fotografije s obiteljskih okupljanja i druženja s njegovim kćerima, što pokazuje da su svi zajedno pronašli svoje mjesto u ovoj novoj fazi obiteljskog života.