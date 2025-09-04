Glumica Marijana Mikulić iskreno otkrila koje ju je pitanje nedavno dovelo do suza

Glumica Marijana Mikulić gostovala je u podcastu "Rastući s djecom" gdje je govorila o majčinstvu, o svojim sinovima od kojih je najmlađem Jakovu dijagnosticiran autizam. - Jakov je u spektru među težim slučajevima, ali zahvaljujući ranoj intervenciji, danas trči, skače, igra se s drugom djecom, sklapa rečenice… A sve se to u početku činilo potpuno nezamislivo - ispričala je glumica koju je televizijska publika gledala u brojnim serijama poput "Ponos Ratkajevih", "Stipe u gostima", "Prava žena"....

Marijana je ispričala kako su prve znakove autizma kod Jakova prepoznali kada je bio u dobi od godinu i pol dana, a ti prvi znakovi su bili izbjegavanja pogleda i nemogućnosti uspostavljanja kontakta očima. Kada su dobili dijagnozu Marijana i njezin suprug bili su svjesni kako moraju presložiti svoje obiteljske i poslovne obaveze. Nije im bilo jednostavno i lako, a najteže je bilo što je često izostajalo razumijevanje okoline za njihovu obiteljsku situaciju. - Ljudi često nude rješenja ili pričaju o vlastitim problemima, ali rijetko zastanu da vas stvarno čuju i pitaju – kako si? - ispričala je Marijana u podcastu. - Nisam tip koji se jadi, ali nekad čovjek pomisli pa Bože… pa kad me netko pita, kad nekog ne vidiš sto godina… nedavno sam vidjela moju cimericu iz Mostara, i došla mi je tamo na kavu u kuću i sjedi preko puta mene i gleda i kaže: ‘Reci ti meni kako si ti’ i do suza me to ono. Valjda su me tri osobe pitale kako sam. I nema veze, ne mora, nisam tip koji se treba jadit, nemam tu potrebu, ali me toliko dirne da te netko iskreno pita kako si. Nema toga, nemaju ljudi taj osjećaj. Više kao što mogu napraviti i onda se vrate na sebe - ispričala je Marijana.

Velika snaga joj je vjera, a usmjerila je svoju energiju i na snimanje dokumentarca „Jaki, plavi superjunak“. Ovaj će film imati osobnu notu, ali će biti posvećen i svim obiteljima koje prolaze kroz istu situaciju kao Marijanina obitelj. - Želim upoznati javnost s autizmom, s teškoćama na koje nailazimo u sustavu, ali i pokazati drugu stranu – koliko djeca mogu napredovati uz pravu podršku i koliko ljubavi unesu u naše živote - rekla je Mikulić.