FOTO Nakon sukoba mišljenja Maja Šuput i 'Gospodin Savršeni' objavili zajedničku fotku, evo što mu je poručila

Nakon što je snimka pjevačice Maje Šuput koja se žali na "Gospodina Savršenog" postala viralna, uslijedio je novi obrat. Pjevačica se fotografirala sa Šimom Elezom i to podijelila na društvenim mrežama uz opis: "Pitajte ga sad." Fotografija je oduševila broje, a među njima i pjevačicu Franku Batelić koju je objava posebno nasmijala te je u komentaru ostavila emotikone koji plaču od smijeha.

Podsjetimo, nedavno je Šuput otkrila voditeljici Nikolini Pišek, u RTL-ovoj emisiji MagNet da joj je jedna stvar zasmetala kod Šime.

- Taj vaš "Gospodin Savršeni", mislim na Šimu, i daje ti on nekakvu izjavu, nešto ili-ili, neki TikTok. I sad on bira pjevačice, ova ili ona. I bilo je: "Franka ili Maja Šuput?" Ja kao malo dijete, čovjeka ne znam, i frajer kaže: "Franka." Franka je super cura, lijepa je kao slika. Znaš kako je ona dobra, ona je oličenje dobrote, ali ja sam se stvarno iznenadila. Mislim, meni je došlo da čovjeka nazovem i kažem: "Pa jesi ti normalan?" Pa ja ovako živahna, vrckava, pjevam u tom Splitu više nego igdje - kazala je simpatično Šuput pa nastavila.

- Uglavnom, on je odabrao Franku, ja sam se malo uvrijedila. Mislim se: "Zašto sam se uvrijedila, uopće ne poznajem čovjeka." Znaš, ja sam si i Voyo kupila, a on izabrao Franku, koja sigurno uopće ne gleda "Savršenog". Još k tome, znaš, ona je iz Istre, ona je mirna. Ja ne razumijem kako je on to sad povezao - dodala je naša popularna pjevačica Maja Šuput i tako sve nasmijala ovom zanimljivom anegdotom.

Nakon toga, snimka je postala toliko popularna na društvenim mrežama, a stigla je i do Šime Eleza koji se i sam oglasio na komentar pjevačice: "Majo, sve ćemo ispraviti", napisao je "Savršeni". Podsjetimo, Maja je nedavno iznenadila svoje obožavatelje i novim glazbenim projektom. Naime, objavila je pjesmu "3 i 15", koja je potpuno drugačiji zvučni i emocionalni izričaj u odnosu na njezin dosadašnji rad. Ova vrckasta balada nosi dublje, tamnije tonove i emotivnu, introspektivnu liriku koja govori o emocionalnoj praznini, čežnji i noćnim borbama s prošlošću. Riječi "3 i 15, svaku noć u isto vrijeme, probudim se al bez tebe..." otvaraju pjesmu, koja je nastala u spoju melankoličnog teksta i moderne produkcije, stvarajući intenzivnu glazbenu atmosferu koja se u potpunosti uklapa u samu naraciju pjesme.

