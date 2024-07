FOTO Nakon Eura Joško Gvardiol uživa u Dalmaciji: U posebnom društvu provodi ljetne dane

JAMIE FOXX

Slavni glumac otkrio što se dogodilo kada je lani hospitaliziran: '‘Vidio sam tunel, ali ne i svjetlo'

"Nije me bilo 20 dana. Sestra i kćer su me odvele liječniku i on je rekao: ‘Nešto se događa tamo gore‘", prepričavao je glumac obožavateljima pokazujući na glavu. "Ono što sam proživio ne bih poželio ni najgorem neprijatelju jer je teško kad je skoro gotovo...