Irena iz 'Ljubav je na selu' nakon razvoda: Ostajem sama s pilama i pumpama za bunar

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Irena Slopšek otkrila je da se rastaje. Naime, Kamerunac Fondo za kojeg se udala navodno je prema njoj postao hladan, a onda je otkrila i da on ima curu s kojom ima dijete od dvije, tri godine. Fondo joj je ranije rekao da se iseli iz stana, vrati mami te počne raditi, a sad Irena kaže kako je izgubila vjeru u ljubav.

- Ostajem sama s pilama i pumpama za bunar, a na godišnji ću sa svojom pesicom Leom na pet dana. To je sve od ljubavi, pas i ja zauvijek. Kad dođem u starački dom, možda promijenim mišljenje. Zavedem dedu od 90 godina i počnem vjerovati u ljubav - rekla je sada Irena za 24 sata.

VEZANI ČLANCI

- Dugo smo zajedno i ja ga čekam, a posljednja dva mjeseca je postao hladan prema meni pa sam se išla našaliti s njime i rekla mu da sam upoznala nekoga. Zanimalo me kako će reagirati, a njegova je reakcija bila napad na mene - da sam ja njegovoj curi pisala poruke i napadala je, a nisam to imala pojma. Dakle, tako sam saznala da ima nekoga, a ja ne volim biti druga, niti ne volim uzimati muškarca drugoj, a onda sam saznala da ima malo dijete - rekla je prije mjesec dana za RTL.hr i dodala da zna za njegovu prvu ženu.

Izjavila je i da kreće s procesom razvoda. - Pričala sam s policajcem i rekao mi je da moram na sud i predati zahtjev za razvod te da ćemo to riješiti bez problema jer nemamo ništa zajedničko. Znam kako u Hrvatskoj sve funkcionira, no nisam sigurna kad je ovako...-otkrila je i dodala kako zbilja nema sreće u ljubavi. - Samo ili ja nemam sreće ili je na mene neka baba bacila čari da nemam sreće u ljubavi. Sve mi se isto ponavlja i onda plaču za mnom, no ja ne idem nazad. Stvarno sam se zeznula, htjela sam probati nešto novo, mislila sam kako nisam imala sreće s farmerima pa možda da potražim ljubav van Lijepe Naše...No, opet ništa - kaže.

GALERIJA Velika fotogalerija s proslave rođendana Večernjeg lista: Brojni poznati uživali su na spektakularnom partyju